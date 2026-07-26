Kobe Bufkin à la relance aux Pelicans

Les Pelicans tiennent peut-être leur 15e joueur pour la rentrée. Avec déjà 14 contrats garantis dans leur effectif, la franchise de Louisiane a trouvé un accord avec Kobe Bufkin, d’après Mike Scotto. Un contrat d’un an est évoqué, sans davantage de précisions sur les garanties.

Un nouveau départ se profile ainsi pour l’arrière de 22 ans, choisi en 15e position de la Draft 2023 par les Hawks. Depuis, Kobe Bufkin a aussi porté les couleurs de Brooklyn, Memphis et des Lakers au cours de la saison 2025/26.

Arrivé à Los Angeles avec un contrat de dix jours en janvier, il avait convaincu les Lakers de le conserver en signant un accord standard le mois suivant. La franchise californienne l’avait finalement coupé à l’issue de la saison régulière afin de libérer une place dans son effectif avant les playoffs.

Son passage aux Lakers lui aura tout de même permis de retrouver les terrains NBA, avec 16 apparitions, mais surtout de confirmer ses qualités offensives en G-League. Sur 24 rencontres, l’ancien joueur de Michigan a ainsi tourné à plus de 24 points de moyenne, avec 42.3% de réussite à 3-points.

Reste à retrouver une place durable en NBA. Kobe Bufkin a mis toutes les chances de son côté lors de la Summer League, sous le maillot des Pelicans, avec 21.3 points, 5.3 rebonds et 3.0 passes de moyenne en trois matchs.

Une production suffisante pour obtenir une nouvelle opportunité, mais pas encore pour garantir sa place dans la rotation de Jamahl Mosley. À lui désormais de confirmer lors du camp d’entraînement.

Kobe Bufkin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 ATL 17 11:32 37.0 22.5 50.0 0.4 1.6 1.9 1.6 1.2 0.4 0.6 0.3 4.8 2024-25 ATL 10 12:24 38.3 21.1 72.2 0.5 1.6 2.1 1.7 0.9 0.3 0.8 0.2 5.3 2025-26 LAL 16 7:26 30.0 19.2 91.7 0.1 0.8 0.8 0.6 0.6 0.1 0.3 0.2 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.