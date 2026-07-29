Christian Koloko va tenter de gagner sa place chez les Pelicans

Un nouveau défi dans une carrière mouvementée. Christian Koloko et les Pelicans sont parvenus à un accord sur un contrat d’un an, rapporte Michael Scotto de HoopsHype. L’intérieur aura ainsi l’occasion de se battre pour la dernière place au sein de l’effectif de NOLA durant la présaison.

Le Camerounais va tenter de retrouver un peu de stabilité après une saison 2025/26 particulièrement mouvementée. Il l’avait débutée avec les Lakers, avant une escale à Memphis, puis une fin d’exercice à Atlanta.

Passé d’un « two-way contract » à plusieurs contrats de dix jours, le 33e choix de la Draft 2022 n’a pas réussi à s’installer durablement, bouclant sa saison avec 2,7 points, 3 rebonds et 0,9 contre de moyenne en 13 minutes.

Une ligne statistique comparable à sa production en carrière. Le joueur de 26 ans avait effectué ses débuts chez les Raptors, avant de voir sa trajectoire brutalement interrompue par la découverte de caillots sanguins. Après une saison blanche en 2023/24, il avait rebondi à Los Angeles, disputant une trentaine de rencontres avec les Lakers.

À NOLA, qui vient justement de perdre Kevon Looney, parti rejoindre les Lakers, Christian Koloko tentera désormais de se faire une place dans une raquette où figurent déjà Derik Queen, Yves Missi et DeAndre Jordan.

Christian Koloko Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 TOR 58 13:50 48.0 8.3 62.7 1.4 1.5 2.9 0.5 2.2 0.4 0.3 1.0 3.1 2024-25 LAL 37 9:15 60.6 0.0 71.4 0.9 1.5 2.5 0.4 1.2 0.2 0.3 0.4 2.4 2025-26 ATL 14 11:09 43.6 12.5 81.8 0.9 1.7 2.6 0.6 1.9 0.3 0.6 0.7 3.1 2025-26 LAL 2 3:00 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2025-26 MEM 11 17:44 40.0 0.0 25.0 1.7 2.3 4.0 0.9 1.8 0.9 0.6 1.2 2.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.