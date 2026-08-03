Stephen Curry, le cadeau de Moses Moody pour l’Arkansas

Né à Little Rock en Arkansas, Moses Moody est à l’origine, avec sa fondation, d’un tournoi de golf dans cette ville. Cette année, il a fait venir un invité bien spécial et prestigieux : Stephen Curry. On sait que le meneur de jeu des Warriors est un golfeur accompli, qui adore ce sport, et il a logiquement accepté à la demande de son coéquipier. Pour le plus grand plaisir des locaux de cette petite ville mais aussi du jeune joueur de Golden State.

« C’est différent de le voir, de lui parler dans l’Arkansas. C’est fou. J’ai rencontré Stephen Curry il y a cinq ans et désormais, il est ici, dans l’Arkansas », se réjouit-il. « On peut dire qu’on aime bien quelqu’un, qu’on s’entend bien avec quelqu’un, mais venir, être présent, ça fait plaisir. Et c’est cool de savoir qu’il a une bonne opinion de moi. »

Ce que les propos du MVP des Finals 2022 confirment. « Même si on a 15 ans d’écart, on a l’impression d’avoir le même âge, voire que parfois, il semble plus vieux que moi », raconte Curry. « C’est important pour lui ce week-end. Quand il m’a demandé de venir, je n’ai pas hésité. »

Les fans de l’Arkansas ont été comblés, d’une manière inattendue par la superstar de la NBA. « Le niveau d’excitation était un peu étrange car on n’était pas sur du ‘je vous regarde depuis toujours’, mais plus sur du ‘merci d’être venu chez nous’. C’est différent des autres endroits où je vais et c’est agréable », compare le double MVP.

Quant à Moses Moddy, cette parenthèse lui a permis d’oublier un peu sa rééducation. Pour rappel, il a été victime d’une rupture du tendon rotulien du genou fin mars, et cela fait quatre mois qu’il a été opéré. « Il travaille dur », a commenté Stephen Curry tandis que son coéquipier espère reprendre la course et les exercices en septembre.

« C’était génial d’avoir simplement une idée en tête, puis de la concrétiser et de voir que le résultat dépasse toutes nos attentes », explique-t-il sur la venue de Stephen Curry à son tournoi de golf. « Il a fait tout ce qu’on pouvait espérer de lui. Il a pris l’avion à 4h du matin vendredi, afin d’être là à 7h pour le tournoi. Le samedi, levé à 6h pour être présent à l’école pour un événement. Il a fait preuve d’une énergie et d’un dévouement sans faille pour tout le monde. J’espère qu’il a apprécié. Je pense que c’est le cas. »