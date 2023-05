Les terrains de golf, un refuge pour Stephen Curry

Comme Michael Jordan, Stephen Curry est un passionné de golf. Mais contrairement à « His Airness », le meneur de Golden State n’en fait pas un autre lieu de compétitivité, mais surtout un refuge dans le marathon de la NBA.

« Je me suis plongé dans le golf essentiellement pour la compétition » expliquait ainsi Michael Jordan. « C’est le sport le plus dur. En basket, je peux toujours trouver la réponse face à un adversaire, que ce soit un attaquant ou un défenseur. Mais en golf, c’est comme si on jouait devant un miroir, comme si on s’affrontait soi-même en permanence pour trouver la perfection à chaque swing, à chaque putt. Pour un compétiteur comme moi, cet équilibre m’a permis de ne pas devenir fou. Mais pour travailler ma patience, j’allais pêcher. »

Un lieu de « refuge »

Dans un article passionnant, ESPN détaille ainsi comment Stephen Curry recherche justement cette « intériorisation » sportive, dans un lieu à l’abri du tumulte, notamment après des matchs compliqués.

« C’est mon lieu de refuge », confirme ainsi le meneur des Warriors. « Celui sur lequel je peux toujours compter ».

C’est son père, Dell, qui lui a fait découvert le golf lorsqu’il avait 8 ou 9 ans. Depuis, il est devenu un excellent joueur, avec un handicap de 0 sur la plupart des parcours, et il forme avec Andre Iguodala ou le dirigeant Jonnie West (le fils de Jerry West, marié à… la golfeuse Michelle Wie) un petit groupe de golfeurs assidus.

« Partout où nous allons, tout le monde veut un peu de temps avec Steph », explique Steve Kerr, qui a d’ailleurs appris à connaître son meneur sur les greens. « Il est si affable. Tellement gentil. Il signe des millions d’autographes et parle à tous ceux qui s’approchent de lui. Cela ne s’arrête jamais. C’est pourquoi il est important qu’il puisse prendre quatre heures pour s’éloigner de tout cela, se mettre au soleil et jouer à un jeu qu’il aime ».

Bob Myers confirme que les terrains de golf sont l’un des rares lieux où Stephen Curry peut vraiment « être libre ».

« C’est son refuge » confirme Bruce Fraser, assistant de Steve Kerr. « C’est le seul endroit où il peut aller pour se libérer l’esprit. C’est un endroit qui régénère son esprit et son âme ».

Ce que valide le principal intéressé.

« Cela permet de s’éloigner du jeu, de sortir, de récupérer de la vitamine D. Il y a de l’air frais. On est entouré de bonnes personnes. On n’est pas très loin de l’aspect compétitif du basket. Mais avec le golf, c’est plus interne. Cela me permet d’avoir une énergie différente sans avoir à la chercher sur le terrain (de basket). »

Une concentration et une visualisation différentes

Stephen Curry apprécie aussi la visualisation engendrée par la pratique du golf.

« C’est la même chose qu’au basket. Quelle que soit la façon dont vous vous déplacez : après le rebond, après le dribble, à gauche, à droite, à l’intérieur de la ligne des 3-points ou derrière, vous devez visualiser le tir avant de le prendre » explique-t-il ainsi. « C’est une sorte de sentiment qu’il faut toujours avoir sur le terrain alors, sur les terrains de golf, c’est également comme ça que j’aborde le jeu ».

La pratique du golf, si elle a toujours existé chez les basketteurs de la NBA, semble d’ailleurs se répandre ces dernières années, JR Smith ayant même entamé une reconversion. Dans la « bulle » d’Orlando, beaucoup s’y sont ainsi plongés, et pas seulement parce qu’il n’y avait pas grand-chose d’autre à faire, alors que beaucoup de shooteurs expliquent que c’est un moyen parfait de se vider l’esprit, notamment après des mauvaises performances.

« Quand mon tir déraillait, au lieu de faire de grosses séances le lendemain, je frappais un seau de balles (sur un golf) et cela semblait recalibrer certaines choses dans mon cerveau », raconte ainsi Kyle Korver. « J’ai été étonné de voir à quel point cela se produisait souvent. »

Chez les Warriors, on plaisante d’ailleurs sur le fait qu’il y a « clairement une corrélation entre les parties de golf (de Strephen Curry) et ses performances sur le terrain ». Reste donc à savoir s’il sera allé sur les greens avant le Game 3 de la nuit prochaine, qui se joue à 02h30 à la Crypto.com Arena de Los Angeles…

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 Total 882 34 47.5 42.8 90.9 0.7 4.1 4.7 6.5 2.4 1.6 3.2 0.2 24.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.