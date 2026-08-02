Kentavious Caldwell-Pope a choisi Philadelphie pour retrouver « du basket à enjeu »

À Philadelphie, la signature de LeBron James s’est accompagnée de celle de Kentavious Caldwell-Pope. Plutôt intéressant, quand on sait que les Sixers avaient besoin de renforcer leur banc et que l’expérience d’un double champion NBA ne sera pas de trop pour les aider à aller loin au printemps.

« Aller loin au printemps », c’est justement la principale raison qui a motivé « KCP » à s’envoler pour la Pennsylvanie, à 33 ans et après deux dernières saisons plus délicates à Orlando puis Memphis (8.6 points à 33% à 3-points).

« Je veux juste retrouver le plaisir de jouer du basket à enjeu », a-t-il confirmé dans le podcast The Dawg Talk. « Autrement dit, jouer pour quelque chose, pour aller chercher un nouveau titre de champion. Cette atmosphère me manque, les projecteurs, les playoffs quoi. Il n’y a rien de comparable. Et la compétition… L’esprit de compétition, j’en ai envie. J’ai encore de belles années devant moi et j’en ai encore sous le pied. »

Sacré chez les Lakers et chez les Nuggets au cours de la décennie, Kentavious Caldwell-Pope a signé pour 3.9 millions de dollars sur un an et il arrive pour faire souffler Jaylen Brown, Tyrese Maxey et VJ Edgecombe sur les postes extérieurs des Sixers.

S’il retrouve son adresse extérieure et de la solidité défensive, comme lorsqu’il épaulait LeBron James à Los Angeles, il aura tout de la très belle acquisition pour sa nouvelle équipe. Et il aura surtout eu raison de quitter des Grizzlies en pleine reconstruction.

Kentavious Caldwell-Pope Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 DET 80 19:47 39.6 31.9 77.0 0.5 1.5 2.0 0.7 1.8 0.9 0.4 0.2 5.9 2014-15 DET 82 31:33 40.1 34.5 69.6 0.6 2.5 3.1 1.3 2.0 1.1 1.1 0.2 12.7 2015-16 DET 76 36:42 42.0 30.9 81.1 0.9 2.8 3.7 1.8 2.2 1.4 1.4 0.2 14.5 2016-17 DET 76 33:17 39.9 35.0 83.2 0.7 2.5 3.3 2.5 1.6 1.2 1.1 0.2 13.8 2017-18 LAL 74 33:13 42.6 38.3 78.9 0.8 4.4 5.2 2.2 2.0 1.4 1.3 0.2 13.4 2018-19 LAL 82 24:49 43.0 34.7 86.7 0.6 2.3 2.9 1.3 1.7 0.9 0.8 0.2 11.4 2019-20 LAL 69 25:32 46.7 38.5 77.5 0.6 1.5 2.1 1.6 1.9 0.8 0.9 0.2 9.3 2020-21 LAL 67 28:23 43.1 41.0 86.6 0.4 2.3 2.7 1.9 1.7 0.9 1.0 0.4 9.7 2021-22 WAS 77 30:15 43.5 39.0 89.0 0.5 2.9 3.4 1.9 1.8 1.1 1.3 0.3 13.2 2022-23 DEN 76 31:20 46.2 42.3 82.4 0.5 2.3 2.7 2.4 1.9 1.5 1.1 0.5 10.8 2023-24 DEN 76 31:36 46.0 40.6 89.4 0.4 2.0 2.4 2.4 2.0 1.3 1.0 0.6 10.1 2024-25 ORL 77 29:36 43.9 34.2 86.3 0.4 1.8 2.2 1.8 1.8 1.3 0.8 0.4 8.7 2025-26 MEM 51 21:20 41.0 31.6 91.3 0.4 2.1 2.5 2.7 1.1 0.8 1.2 0.2 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.