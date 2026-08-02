Rick Carlisle est toujours aussi fan de Luka Doncic

Cela fait bientôt cinq ans que Rick Carlisle et Luka Doncic sont séparés, mais le coach peut difficilement oublier le talent et les qualités offensives de son ancien joueur. Qui n’a certes, contrairement à ce qu’il pensait en 2023, pas encore remporté le moindre trophée de MVP à 27 ans passés.

« Je l’ai déjà dit en cours de saison, mais en matière de talent pur, de capacités et tout le reste, c’est le joueur le plus unique avec lequel j’ai travaillé un jour », l’a-t-il encensé dans le podcast de Draymond Green. « Il est juste tellement bon… Et c’est un tueur, aussi. C’est tout simplement un compétiteur acharné. »

Pour Rick Carlisle, Luka Doncic fait partie de cette catégorie de joueurs avec lesquels il est possible d’empiler des titres, lorsque le travail est bien fait autour. Un peu comme un Larry Bird en son temps.

« Mettez les bons joueurs autour de lui et je vous défie de trouver un moyen de le battre, parce qu’il est tellement intelligent, il connaît tous les pièges possibles et il sait pertinemment comment gagner », a ajouté l’actuel entraîneur des Pacers.

Un casse-tête insoluble en défense

Ce n’est évidemment pas la première fois que Rick Carlisle dresse un portrait élogieux du basketteur qu’est Luka Doncic. Un peu plus tôt dans l’année, après une sortie à 44 points du Slovène face à Indiana, le technicien se contenait pour ne pas s’enflammer complètement.

« Je dois faire attention à ce que je dis… J’ai entraîné Dirk Nowitzki, qui est aujourd’hui au Hall of Fame, le septième meilleur marqueur de l’histoire, et avec qui j’ai remporté un titre. Mais Luka est simplement… C’est l’exception parmi les joueurs les plus exceptionnels », lâchait-il carrément, impuissant.

Impuissant tactiquement devant tout le génie de Luka Doncic en attaque : « C’est l’enfer, vraiment, parce qu’il est impossible de préparer un plan de jeu contre lui. Je ne sais pas si j’ai déjà vu un joueur contrôler un match NBA comme lui le fait », appuyait Rick Carlisle, qui a pourtant eu Jason Kidd, Chauncey Billups ou désormais Tyrese Haliburton sous ses ordres.

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 64 35:46 47.6 36.6 78.0 0.6 7.1 7.7 8.3 2.4 1.6 4.0 0.5 33.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.