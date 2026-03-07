Le MVP de la nuit | Luka Doncic, Monsieur 1er quart-temps

« C’est l’enfer, vraiment, parce qu’il est impossible de préparer un plan de jeu contre lui. Je ne sais pas si j’ai déjà vu un joueur contrôler un match NBA comme lui le fait. » Voilà comment Rick Carlisle qualifiait la préparation d’un match face à Luka Doncic. Le coach des Pacers le connaît mieux que quiconque puisqu’il a été son premier coach NBA, et ce jusqu’en 2021.

« Je dois faire attention à ce que je dis » a ajouté Rick Carlisle. « J’ai entraîné Dirk Nowitzki, qui est au Hall of Fame, septième meilleur marqueur de l’histoire, avec qui nous avons gagné un titre. Mais Luka est simplement… l’exception parmi les joueurs les plus exceptionnels. »

Quelques heures plus tard, le Slovène ne l’a pas fait mentir en plantant 44 points, dont 22 dans le premier quart-temps ! C’est la cinquième fois en carrière qu’il plante 20 points et plus dans un premier quart-temps, et selon ESPN, c’est carrément un record NBA depuis que la Grande Ligue a mis en place le « play-by-play », en 1996. Il ajoute 9 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 2 contres. Le tout avec un équilibré 7 sur 14 à 3-points.

« Je me sentais vraiment bien. J’avais de bonnes jambes, elles répondaient bien. Mais surtout, on avait absolument besoin de gagner ce match. Donc on est entrés sur le parquet de manière agressive et on a voulu envoyer un message » a expliqué Luka Doncic à propos de ce premier quart-temps, avant d’assurer qu’il ne cherche pas à tirer davantage la couverture à lui lorsque LeBron James n’est pas là. « Pas forcément, car j’ai toujours envie d’être productif. Mais on a cette mentalité du ‘next man up’. On a d’excellents joueurs sur le banc et ils nous ont aidés à gagner ce match. Donc oui, j’ai toujours envie d’être productif, mais comme je l’ai dit, c’est vraiment cet état d’esprit : le suivant prend le relais. »

Comme Kobe Bryant, Elgin Baylor et Jerry West

Des chants « MVP » sont descendus des tribunes lorsque Luka Doncic a inscrit un panier spectaculaire pour porter le score à 92-74, puis lorsqu’il a converti deux lancers-francs pour dépasser les 40 points pour la 10e fois de la saison. C’est une fois de plus qu’Anthony Edwards, et il devient le quatrième joueur de l’histoire des Lakers à inscrire au moins 40 points dans 10 matchs sur une saison, rejoignant Kobe Bryant, Elgin Baylor et Jerry West.

Après son 7e panier à 3-points de la soirée, JJ Redick l’a rappelé sur le banc pour l’y laisser tout le 4e quart-temps, et le show Doncic s’est donc arrêté à 44 unités. Le coach des Lakers a été interrogé sur les commentaires de Rick Carlisle, sur le fait qu’il est désormais impossible d’envisager un plan de jeu face au Slovène.

« Il peut réussir n’importe quel tir. Par exemple, un step-back à gauche avec un tir en appui sur la planche qui file à ras du cercle. Il peut marquer des floaters, que ce soit main gauche ou main droite. C’est un scoreur d’élite, mais aussi un créateur pour les autres » conclut le coach de LA. « Que ce soit face à une défense individuelle ou une prise à deux, il est capable de lire le jeu et de créer : des tirs ouverts, des situations de un-contre-un, des alley-oops pour ses coéquipiers. Et ça fait maintenant sept ans qu’il fait ça. Il a vu toutes les couvertures défensives possibles, donc il sait exactement quelles lectures faire. »

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 50 35:31 47.3 35.8 77.0 0.7 7.1 7.8 8.6 2.4 1.4 4.0 0.5 32.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.