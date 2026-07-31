À Milwaukee, Kasparas Jakucionis séduit déjà par son « sérieux » et son QI basket

À l’instar de Kel’el Ware ou de Tyler Herro, Kasparas Jakucionis est aussi un ancien joueur du Heat, échangé dans le cadre de l’échange pour Giannis Antetokounmpo, susceptible de décoller en débarquant à Milwaukee.

Des Bucks qui ne manquent pas de mettre en avant ses qualités. Assistant au club, Jack Herum, cité dans un média lituanien repris par Basketnews, voit chez lui un bosseur, un joueur à « haut QI », très doué, capable de shooter et de défendre correctement.

« Il joue avec un sérieux sur le terrain qu’on ne peut tout simplement pas enseigner. On veut qu’un joueur affiche ce degré de sérieux chaque fois qu’il entre sur le parquet, et c’est exactement sa façon d’être », poursuit l’assistant, par ailleurs ravi de pouvoir travailler avec le meneur-arrière en Lituanie.

À Milwaukee, le natif de Vilnius, qui a bossé par le passé avec Goran Dragic, devrait évoluer en soutien de Kevin Porter Jr. sur le poste 1. Et devrait bénéficier d’encore plus d’espace pour s’exprimer qu’à Miami, où il tournait à environ 6 points, 3 rebonds et 3 passes en 18 minutes.

Le technicien estime que la recrue doit « progresser […] dans sa capacité à s’intégrer » au système des Bucks « le plus rapidement possible ». Un système qui va être remis à zéro du fait du départ de la superstar grecque qui centralisait le jeu des Bucks.

Mais Jack Herum lui promet déjà « une grande carrière et [de] vivre de très belles années à Milwaukee ». « C’est un super joueur. Il a 20 ans. Un avenir radieux s’offre à lui. Il est extrêmement doué offensivement. C’est un très bon défenseur. Il correspond parfaitement à notre culture. C’est une personne avec de grandes qualités humaines. Qu’est-ce qu’on pourrait ne pas aimer chez lui ? », se demande l’assistant.

Kasparas Jakučionis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 MIA 53 17:50 42.9 42.3 87.9 0.8 1.8 2.6 2.6 1.9 0.6 0.9 0.1 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.