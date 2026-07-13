À Milwaukee, Kel’el Ware espère enfin prendre son envol

On le sait désormais : Giannis Antetokounmpo et Bobby Portis ont rejoint Miami, tandis que Tyler Herro, Kasparas Jakucionis, Jaime Jaquez Jr. et Kel’el Ware ont fait le chemin inverse, en direction de Milwaukee. Pour le jeune pivot, ce transfert n’a rien d’une surprise.

« Je savais que le transfert allait arriver, donc je m’y étais préparé. Tout le monde en parlait. En discutant avec mes agents, je me suis fait une idée de ce qui allait se passer », explique-t-il.

Après deux saisons passées derrière Bam Adebayo dans la hiérarchie du Heat, Kel’el Ware voit surtout ce changement comme une nouvelle occasion de s’affirmer.

« C’est un nouveau départ, qui va me permettre d’avoir plus de minutes », se réjouit-il.

À Milwaukee, il devra certes composer avec la présence de Myles Turner, mais l’intérieur devrait disposer de davantage d’occasions pour s’exprimer au sein d’une équipe en reconstruction.

Une exigence parfois difficile à vivre

Kel’el Ware découvrira également un environnement différent de celui de Miami, où Erik Spoelstra s’était montré particulièrement exigeant avec lui.

Le coach du Heat n’avait pas hésité à le laisser sur le banc ou à le reprendre publiquement, au point de présenter ses excuses après être allé trop loin dans ses critiques.

« J’ai l’impression que c’était sa façon de faire avec moi. Désormais, je suis dans une équipe jeune où j’ai davantage de chances de m’épanouir. J’en suis ravi », confie la recrue des Bucks.

Pas question pour autant de renier son passage en Floride. Kel’el Ware estime avoir beaucoup appris au contact du Heat et de son entraîneur.

« Après ma première saison, j’ai progressé durant ma deuxième. Et après cette deuxième saison, j’ai encore le sentiment d’avoir avancé. Je vais continuer de m’améliorer durant ma troisième année. J’ai mûri mentalement à Miami. »

Le pivot de 22 ans pourra également compter sur plusieurs visages familiers pour faciliter son adaptation. Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr. et Kasparas Jakucionis ont eux aussi été inclus dans le transfert.

« Ça aide énormément. Parfois, on est transféré tout seul, mais là, le fait d’avoir trois gars avec moi va beaucoup m’aider. » À Milwaukee, Kel’el Ware espère désormais transformer ce nouveau départ en véritable tremplin.

Kel'el Ware Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIA 64 22:13 55.4 31.5 68.7 1.8 5.6 7.4 0.9 1.7 0.6 0.9 1.1 9.3 2025-26 MIA 77 22:08 53.0 39.5 74.0 2.8 6.2 9.0 0.7 1.5 0.8 0.8 1.1 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.