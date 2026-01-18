Erik Spoelstra s’excuse auprès de Kel’el Ware

Il se doutait que le sujet était susceptible de revenir sur la table. Au lendemain de ses critiques en direction de Kel’el Ware, et en amont de la victoire de sa formation face au Thunder, Erik Spoelstra a tenu à s’excuser publiquement auprès de son intérieur.

« Je ne me suis pas exprimé de la meilleure des manières et ce n’était pas juste envers Kel’el. Je n’étais même pas frustré. Je suis pleinement investi et enthousiaste à l’idée de faire progresser Kel’el. Notre staff ressent la même chose et on va lui donner tout ce qu’on a pour s’assurer qu’il devienne le joueur qu’il souhaite être, et celui dont on a besoin qu’il devienne », assure le coach.

« Stimulé par le défi » que représente le développement d’un jeune intérieur comme lui, le technicien estime que ces moments de moins bien font partie du processus. Ainsi, la courbe de progression, comme on le voit, n’est « pas toujours linéaire ».

« On a plus de jeunes joueurs que d’habitude simultanément et, à différents moments, ils ont tous semblé extrêmement prometteurs, y compris Kel’el. Et quand je regarde où il en était l’année dernière à la même époque et où il en est maintenant, il a nettement amélioré non seulement son approche, mais aussi son éthique de travail, son professionnalisme et son jeu », poursuit Erik Spoelstra.

Enthousiasme pour la seconde partie de saison

Sur le seul plan statistique, le pivot a augmenté légèrement sa production. Même si pour le moment, il n’en montre pas suffisamment pour être dans le cinq de son équipe. Contre le Thunder hier, en 16 minutes, le pivot s’est contenté de 7 points (3/11 aux tirs) et 9 rebonds.

Sans que l’on sache si Kel’el Ware est le seul visé, le coach évoque « certaines rotations qui doivent produire un peu mieux », tandis que « l’impact sur le terrain, sur et en dehors, doit être un peu plus solide ». Malgré ces exigences, dans l’ensemble, le coach se dit enthousiaste pour la seconde moitié de la saison, alors que son équipe reste 8e à l’Est (22 victoires – 20 défaites).

« On a un énorme potentiel. Je crois qu’on a une opportunité pour que tout cela commence vraiment à se mettre en place. Nous sommes tous un peu déçus de notre classement et de notre bilan actuel. Mais nous avons l’occasion, lors de la seconde partie de saison, de rectifier le tir », vise le Floridien.