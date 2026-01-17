Erik Spoelstra exhorte Kel’el Ware à « retrouver son niveau »

À Miami, il existe une constante : Erik Spoelstra ne ménage jamais Kel’el Ware dans la presse lorsqu’il considère que ses performances ne sont pas à la hauteur.

En juillet dernier, le coach appelait déjà son joueur à « adopter une démarche professionnelle, améliorer son professionnalisme, sa régularité, son approche au quotidien ». Puis, en octobre, il demandait à ce qu’il « ait un impact sur le match ».

Forcément, quand Erik Spoelstra n’est pas satisfait, il n’hésite plus à réduire son temps de jeu. Ce fut justement le cas jeudi, dans la défaite du Heat face aux Celtics, « un ‘matchup’ difficile », Kel’el Ware ayant passé l’intégralité de la deuxième mi-temps cloué sur le banc !

« Il doit juste rester prêt » a ensuite réagi l’entraîneur floridien. « Je sais que c’est un sujet qui fait beaucoup parler, mais il doit retrouver son niveau d’il y a sept ou huit semaines. Quand je sentais et que tout le monde sentait qu’il enchaînait les bonnes performances. En ce moment, il va plutôt dans la mauvaise direction. Mais il doit juste retrouver son niveau. Répéter les choses, construire de bonnes habitudes et s’assurer d’être prêt, de jouer ses minutes, pour que je veuille le faire jouer davantage. »

Et s’il jouait mal… volontairement ?

À l’image de Bam Adebayo, son mentor, Kel’el Ware souffle le chaud et le froid cette saison, malgré des statistiques en progrès. Capable de tourner à près de 16 points, 15 rebonds et 2 contres de moyenne sur deux semaines (en novembre), ou à près de 18 points et 12 rebonds de moyenne sur dix jours (en décembre), il peut également n’aligner que 6 points et 5 rebonds de moyenne, comme depuis cinq matches.

Et ça, Erik Spoelstra a du mal à l’accepter : « Je sais ce qui se passe avec certains jeunes. Parfois, inconsciemment, tu joues mal comme pour dire : ‘Je jouerai mal jusqu’à ce qu’on me donne le temps de jeu que j’estime mériter et c’est là que je jouerai bien’. Mais ça ne fonctionne pas comme ça » a-t-il poursuivi.

Baladé entre le cinq de départ et le banc des remplaçants, Kel’el Ware peut toutefois compter sur le soutien de Bam Adebayo, avec qui il est souvent aligné dans la raquette, pour redresser la barre.

« Garde la tête haute. Tu es jeune, ambitieux et tu veux jouer. Mais pour moi, il ne faut pas que tu laisses ce genre de choses être ta seule motivation » lui a conseillé le All-Star. « La discipline au quotidien, c’est ce qui surpasse la motivation. Car tu peux être motivé pour deux ou trois matches et lancer une bonne série, mais ça reste fluctuant. Alors que la discipline te rend régulier. Donc mon message pour lui, ça a toujours été d’être le plus régulier possible. Ça ne sera peut-être pas 20 points et 15 rebonds chaque soir, tu pourrais n’inscrire que 4 points, mais fais sentir ta présence et capte 15 rebonds, réussis 4 contres, peu importe. »

Kel'el Ware Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIA 64 22:13 55.4 31.5 68.7 1.8 5.6 7.4 0.9 1.7 0.6 0.9 1.1 9.3 2025-26 MIA 41 24:07 54.3 41.9 81.5 3.2 6.7 9.9 0.5 1.7 0.9 1.0 1.1 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.