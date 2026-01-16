Anfernee Simons dynamite le Heat

C’est bien le Heat qui entame le mieux la partie, notamment en passant un 15-0. C’est facilité par la maladresse des Celtics, qui insistent lourdement à 3-pts sans succès. Il faut attendre l’arrivée des remplaçants, des Anfernee Simons, Luka Garza ou Jordan Walsh pour voir les champions 2024 retrouver des couleurs, même si un premier écart est fait après douze minutes (36-25).

Il y a du mieux en deuxième quart-temps pour les troupes de Joe Mazzulla, sauf pour Jaylen Brown, pas dans son assiette. Tyler Herro enchaîne huit points et les Floridiens gardent leur petit matelas d’avance au moment de rejoindre les vestiaires à la pause (64-54). En deuxième mi-temps, Jaylen Brown se montre davantage mais ça ne suffit pas puisque les Celtics ne parviennent pas à ralentir leur adversaire en défense (93-83).

Le dernier quart-temps appartient alors à Anfernee Simons. Le sixième homme joue tous les ballons ou presque et inscrit 18 points dans les douze dernières minutes.

En face, les troupes d’Erik Spoelstra manquent des bons tirs et forcément, l’avance disparaît. Brown s’en mêle et les Celtes passent un 9-2 dans le « money time » pour finalement s’imposer 114-119.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Anfernee Simons, accélérateur de particules. Jaylen Brown pas dans un très bon jour, l’attaque de Boston s’est tournée vers le remplaçant. Peu économe en tirs, il ne s’est pas refusé grand-chose, mais à raison tant son activité et sa volonté ont fait du bien à son équipe, qui en avait besoin. Déjà bon en début de rencontre, ses 18 points en dernier acte ont permis aux Celtics d’arracher la victoire. L’ancien de Portland termine avec 39 points à 13/28 au shoot dont 7/16 derrière l’arc.

– La maladresse du Heat. Les joueurs de Miami ont été devant au score pendant de longues minutes, avant de craquer à la fin. Ce n’est pas uniquement la faute de Simons, c’est aussi à cause de trop de shoots ratés. De bons tirs même, parfois près du cercle. Avec 22 points, Bam Adebayo confirme qu’il va mieux mais ce n’est pas encore parfait, avec un vilain 1/6 au shoot dans le dernier quart-temps. Il n’est pas seul : Norman Powell et Tyler Herro ont également raté la cible dans des positions plus qu’abordables pour eux dans le dernier quart-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.