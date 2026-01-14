Bam Adebayo fait coup double face aux Suns

Depuis de longues semaines, Bam Adebayo est en grande souffrance offensivement. Sur les onze derniers matches, avant la réception des Suns, il tournait à seulement 11.4 points de moyenne à 37% de réussite au shoot et 22% à 3-pts. Clairement, quelque chose n’allait pas pour le champion olympique.

Mais la rencontre gagnée face à Phoenix a été une belle parenthèse avec 29 points à 11/15 au shoot, dont 4/6 à 3-pts. Sans oublier 9 rebonds, 4 passes et 2 interceptions, et surtout sa domination en dernier quart-temps, avec 13 unités, dont 8 points dans un 8-0 infligé par les Floridiens.

« Il a commencé la rencontre avec de la détermination et il mettait ses tirs. Il facilitait le jeu aussi, en faisant des écrans. Il faisait tout », analyse Erik Spoelstra. « Il a noirci la feuille de statistiques tout en faisant également les actions qui ont contribué à la victoire. »

Dwyane Wade intouchable

Le temps d’un soir, sa mauvaise passe s’est brisée. « Je savais que la roue allait tourner un moment ou un autre. C’est arrivé dans ce match et ce que j’aime dans tout ça, c’est que j’ai dépassé Zo », se réjouit le pivot, qui fait ainsi une pierre, deux coups.

Car, outre le fait de réaliser un de ses meilleurs matches de la saison, Bam Adebayo est devenu le deuxième meilleur marqueur de l’histoire de la franchise de Miami, devant Alonzo Mourning et ses 9 459 points inscrits sous les couleurs du Heat. Le leader de l’équipe affiche désormais 9 461 unités depuis son arrivée en NBA et en Floride en 2017.

Pour la première place en revanche, la montage est encore trop haute puisque c’est Dwyane Wade qui est au sommet, avec 21 556 points marqués avec le Heat, soit plus de 12 000 d’avance sur son ancien coéquipier !

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 19:50 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23:20 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 33:34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 33:29 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 32:35 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 34:38 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34:02 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 78 34:17 48.5 35.7 76.5 2.4 7.2 9.6 4.3 2.1 1.3 2.1 0.7 18.1 2025-26 MIA 31 30:46 44.6 31.7 75.8 1.6 8.1 9.7 2.6 1.7 0.9 1.9 0.8 16.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.