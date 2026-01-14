En deux temps, le Heat parvient à refroidir les Suns

À domicile, le Heat aura dû démontrer sa force de caractère pour se défaire (127-121) des Suns, toujours autant accrocheurs et tenaces. En effet, même menés de 20 points au score, les coéquipiers de Dillon Brooks (25 points), Grayson Allen (25 points) et Devin Booker (24 points, 9 rebonds, 9 passes) sont revenus au contact, se retrouvant carrément à +6 à trois minutes de la fin.

C’est alors que Miami, porté par Tyler Herro (23 points), Norman Powell (27 points) et surtout Bam Adebayo (29 points, 9 rebonds), a remis la machine en marche, avec un duo Powell/Adebayo à l’origine d’un 13-4 déterminant, pour finalement mettre fin à sa série de trois défaites de suite. Tout en stoppant celle de trois victoires d’affilée de Phoenix.

Une rencontre où chaque équipe aura en quelque sorte eu sa période, entre cette première mi-temps à sens unique d’un Heat en pleine bourre offensivement, dès qu’il pouvait déployer son jeu rapide, et cette deuxième mi-temps à l’avantage de Suns bien plus combatifs et agressifs, comme l’a prouvée leur agressivité vers le cercle, ainsi que leur domination au rebond offensif.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le réveil de Bam Adebayo. Cela faisait un mois que Bam Adebayo n’avait pas atteint la barre des 20 points. Plus que celui de Norman Powell ou Tyler Herro, c’est son apport qui aura été déterminant cette nuit. À peine en « double-double » depuis onze matches (11.4 points, 11 rebonds, 2.8 passes), l’intérieur All-Star signe là sa meilleure sortie de la saison, retrouvant au passage de l’adresse après une période creuse à ce niveau. Parfait pour lancer Miami dans le premier quart-temps, il l’a été tout autant pour guider son équipe dans le quatrième. Notamment sur son 8-0 réussi à lui seul, quand le Heat était à -6 à trois minutes de la fin.

– Phoenix frôle le hold-up. Emmenés par leur triplette d’arrières, Booker – Brooks – Allen, les Suns ne sont pas passés loin du braquage en Floride, pour ce qui aurait été leur 11e victoire en 14 matches. Mais, incapables de ralentir Bam Adebayo ni de contenir Norman Powell dans le « money time », en plus de dégoupiller avec une faute flagrante de Dillon Brooks à 118-121, les visiteurs ont lâché prise au pire moment. On retiendra, toutefois, leur abnégation pour revenir d’un -20 qui semblait difficile à rattraper, même si l’apport de Mark Williams et Oso Ighodaro sous les panneaux a propulsé l’équipe vers ce « comeback ».

– Davion Mitchell touché à l’épaule. En défense sur Collin Gillespie, Davion Mitchell s’est blessé à l’épaule gauche en entrant en contact avec l’écran de Mark Williams, en tout début de troisième quart-temps. Il a ensuite filé au vestiaire en vitesse, après avoir volontairement fait faute, sans revenir en jeu de la soirée. Un coup dur pour Miami, qui pourrait perdre son meneur titulaire (qui cumulait 9 points et 6 passes) alors que son effectif était enfin au complet. À noter que Devin Booker, victime d’une alerte à la cheville sur une mauvaise chute, a bien failli rejoindre son adversaire à l’infirmerie, mais il est parvenu à revenir sur le terrain.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.