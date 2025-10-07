Erik Spoelstra ne relâche pas la pression sur Kel’el Ware

Si l’on se fiait à sa seule production statistique, on pourrait croire que Kel'el Ware a dominé les débats face aux Bucks. Son coach Erik Spoelstra n'est pas de cet avis, malgré la copie à 18 points (7/15 aux tirs) et 13 rebonds rendue par son pivot en 23 minutes.

« Il y a eu un passage de trois minutes où ça a réellement eu un impact sur le match. Le reste du temps, ça doit vraiment impacter le jeu. Je ne regarde pas la ligne de stats, je pense que tout le monde regarde la mauvaise chose : il faut que ça ait un impact sur le match. Pour le prochain match, je veux qu’il soit à +20 », réclame le technicien du Heat, dont le pivot a terminé avec un… -21 au score lorsqu'il était sur le parquet.

« C’est ça, le plus important. Ça fait partie du processus de maturation pour un jeune joueur. Il fait de très bonnes choses, mais quand tu n’arrives pas à les faire de manière constante, ça n’a pas d’impact sur le match. À ce moment-là, tu ne veux pas avoir des actions qui démoralisent, tu veux avoir des actions qui inspirent ».

Bam Adebayo le pousse aussi

Ce dernier, pour le deuxième match de suite, avait décidé de sortir le pivot de 21 ans de son banc. Bam Adebayo et Nikola Jovic ont, pour l'heure, sa préférence. On se souvient que c'était également le cas au démarrage de la saison passée. Puis le rookie avait fini par s'installer durablement dans le cinq à partir de janvier 2025.

« Je ne suis pas surpris, je ne suis pas le coach, je ne peux pas prendre la décision », réagit Kel'el Ware sur son statut de remplaçant aujourd'hui, assurant que la gagne prime sur son rôle. « J’ai toujours joué comme le seul grand dans l’équipe, donc ça ne m’affecte pas tant que ça. Cela ajoute plus de défense que je dois surmonter », remarque-t-il sur le fait de ne plus jouer aux côtés de Bam Adebayo.

Un Adebayo qui n'hésite pas non plus à être « dur » avec son jeune coéquipier. « Il me regarde probablement parfois comme si j’étais fou. Vous ne le voyez pas, mais je crie, je hurle dans le gymnase, parce que je suis quelqu’un qui veut plus de lui, il a tellement de potentiel », juge celui qui compte parmi les leaders de l'équipe.

Un objectif d'excellence

Début juillet, après un début de Summer League poussif, Erik Spoelstra avait poussé une soufflante en direction de Kel'el Ware, le mettant au défi « d'adopter une démarche professionnelle, améliorer son professionnalisme, sa régularité, son approche au quotidien ».

« Peu importe ce que les gens pensent de mon attitude avec lui ou autre, j’aime coacher Kel’el. C’est un jeune joueur, et il est en train d’apprendre nos standards : aborder chaque journée avec l’objectif d’excellence, sans accepter moins que ça. […] Est-ce qu’il en est là ? Non. Est-ce qu’il montre des signes ? Oui. Parce qu’il se soucie vraiment de tout ça. Il y tient. Il est en train d’apprendre, c’est normal pour un jeune joueur », nuance le coach.

Considérant que son association avec Bam Adebayo en playoffs n'a pas fonctionné, le coach souhaite que le 15e choix de la Draft 2024 bataille pour rejouer un rôle important cette année.

« Il relève le défi lancé par Spo de front. Il ne le fuit pas, il ne s’en éloigne pas. Et c’est exactement ce qu’on attend de lui. On veut qu’il affronte les défis directement. Et s’il n’y arrive pas, c’est le genre de gars qui revient le lendemain avec la volonté de recommencer », remarque Bam Adebayo pour finir.

Kel'el Ware Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIA 64 22 55.4 31.5 68.7 1.8 5.6 7.4 0.9 1.7 0.6 0.9 1.1 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.