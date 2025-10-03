Goran Dragic a toujours ses attaches à Miami

Goran Dragic, l’un des meilleurs meneurs de l’histoire du Heat, n'a pas totalement coupé les ponts avec la NBA. Bien qu’il ait officiellement pris sa retraite, le Slovène reste présent au sein de l’organisation floridienne, endossant un rôle informel mais précieux : celui de mentor pour les joueurs actuels.

Lors du premier entraînement du « training camp » de Miami, il a ainsi travaillé avec Kasparas Jakucionis, le rookie de 19 ans de Miami. Sa mission ? Transmettre son expérience, conseiller le jeune meneur et l’aider à s’adapter au rythme de la NBA. Un rôle qu’il apprécie, même s'il ne veut visiblement pas s'investir à temps plein.

« J’ai essayé de le recruter dans mon staff, mais il a gentiment refusé », confie Erik Spoelstra. « Il veut juste aider, être impliqué. On cherche encore la meilleure manière de faire fonctionner ça. »

Un rôle à déterminer

Goran Dragic ne se contente toutefois pas d'aider le rookie lituanien. « J'apprécie de l'avoir dans les parages » explique Erik Spoelstra. « Tout le monde le respecte. Il a une manière de communiquer avec les joueurs qui est très efficace. Il a naturellement endossé un rôle de mentor, mais il peut aussi apporter son expérience dans le scouting ou d’autres domaines. J'espère qu'on trouvera une solution qui fonctionne pour tout le monde. »

À terme, le Slovène de 39 ans semble donc avoir de bonnes chances d'intégrer l'organigramme du club avec lequel il a été All-Star, en 2018, et où il a atteint les Finals NBA en 2020.

Pour rejoindre les nombreux autres retraités qui ont intégré la franchise ? Alonzo Mourning et Udonis Haslem sont ainsi dirigeants alors que Chris Quinn, Malik Allen, Caron Butler et Wayne Ellington sont dans le staff d'Erik Spoelstra et que Keith Askins ou Glen Rice travaillent comme « scouts ».