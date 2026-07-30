Jaylen Brown estime qu’il aurait dû être élu MVP…

Les votants n’ont pas seulement sous-estimé Jaylen Brown, à ses yeux. Ils se seraient tout simplement trompés de vainqueur. En revenant sur la création de 741, sa propre marque de chaussures, le nouvel ailier des Sixers en a profité pour régler quelques comptes au sujet des récompenses individuelles…

« J’ai été un candidat au Top 5 du MVP. J’aurais dû terminer premier, mais ce sont les médias qui votent », estime-t-il dans une vidéo relayée par HoopsHype. « All-Star, titulaire au All-Star Game, toutes ces différentes choses… Et ils continuent simplement de placer la barre toujours plus haut pour moi. »

Avec 28.7 points, 6.9 rebonds et 5.1 passes de moyenne, Jaylen Brown avait signé la meilleure saison de ses dix années en NBA. En l’absence prolongée de Jayson Tatum et après plusieurs départs importants, il avait également conduit Boston à 56 victoires et à la deuxième place de la conférence Est.

Des performances qui ne lui ont toutefois permis que de terminer sixième du scrutin du MVP, avec 89 points et aucune première place. Il avait été devancé par Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Victor Wembanyama, Luka Doncic et Cade Cunningham.

« Je cours après ma propre barre »

« Cela me va, parce que je ne cours pas après leur barre. Je cours après la mienne », poursuit le MVP des Finals 2024. « Je vais encore progresser. C’est pour cela que je suis ici : progresser dans les détails et l’efficacité. »

Un discours qui s’inscrit dans la continuité de ses dernières prises de parole. Peu avant d’être transféré à Philadelphie contre Paul George, Jaylen Brown s’était déjà attaqué aux statistiques avancées utilisées pour relativiser son influence sur les Celtics.

« Les analytics, aujourd’hui, servent à discréditer et à contrôler les récits », avait-il lancé, assurant qu’aucun joueur n’était meilleur que lui « des deux côtés du terrain ». Une frustration visiblement toujours présente, même s’il entend désormais y répondre sous le maillot des Sixers.

« Les gens pensent avoir vu la meilleure version de moi et ils veulent me voir échouer, ou continuer à déplacer la barre », conclut-il. Une logique également au cœur de la création de sa marque 741 : Jaylen Brown préfère fixer lui-même les règles du jeu, en se nourrissant continuellement du sentiment d’être sous-estimé.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.