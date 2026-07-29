Les Sixers ont bouclé leur recrutement sans se mettre dans le rouge

Les Sixers ont-ils déjà bouclé leur effectif ? Selon la spécialiste du « salary cap » Yossi Gozlan, les dirigeants de Philadelphie pourraient bien clore leur recrutement avec l’officialisation de la venue de Kentavious Caldwell-Pope. Une signature qui dépendait du sort de Johni Broome, finalement transféré aux Clippers.

Avec les arrivées de LeBron James et Jaylen Brown, mais aussi celles d’Anfernee Simons et Dean Wade, les Sixers ont signé le recrutement le plus spectaculaire de l’intersaison. Sauf nouvelle opportunité de marché, l’effectif ne devrait plus évoluer avant le début du « training camp ».

Nick Nurse dispose désormais de 14 joueurs sous contrat, auxquels s’ajouteront trois éléments en « two-way contract ». Comme plusieurs candidats au titre, les Sixers vont sans doute conserver une place libre afin de pouvoir réagir à une blessure ou profiter d’une occasion en cours de saison.

Meneurs : Tyrese Maxey, Labaron Philon Jr

Arrières : VJ Edgecombe, Anfernee Simons, Justin Edwards, Kentavious Caldwell-Pope

Ailiers : Jaylen Brown, Jabari Walker

Ailiers-forts : LeBron James, Dean Wade, Dominick Barlow

Pivots : Joel Embiid, Ariel Hukporti, Adem Bona

Un collectif à construire

Malgré cette accumulation de stars et de talents offensifs, les Sixers ne se sont pas mis dans le rouge. Ils se trouvent encore 1,8 million de dollars sous le « first apron », notamment grâce au bail minimum de LeBron James, mais aussi au contrat raisonnable d’Anfernee Simons, engagé pour 12 millions de dollars sur deux ans.

Si le potentiel offensif saute aux yeux, quelques interrogations subsistent de l’autre côté du terrain. LeBron James et Joel Embiid ne sont plus les défenseurs qu’ils étaient à leur apogée, notamment lorsqu’ils doivent défendre loin du cercle ou contenir les situations de « pick-and-roll ».

Des joueurs comme Dean Wade, capable de défendre sur plusieurs postes, pourraient donc rapidement devenir indispensables dans certaines fins de match. Même constat pour Kentavious Caldwell-Pope, dont la défense extérieure et l’adresse à 3-points devraient soulager les principales vedettes de l’effectif.

Nick Nurse devra également trouver le bon équilibre entre ses stars et un banc composé notamment d’Anfernee Simons, Dean Wade, Adem Bona, Ariel Hukporti ou encore du rookie Labaron Philon Jr. La rotation principale semble particulièrement solide, mais elle manque encore un peu de profondeur à certains postes.

Les Sixers devront donc espérer que les blessures épargnent leur groupe, alors que Joel Embiid, LeBron James et Jaylen Brown devront aussi apprendre à partager le ballon et les responsabilités. Sur le papier, Philadelphie a réuni suffisamment de talent pour jouer le titre. Reste désormais à transformer cette accumulation de noms en collectif…