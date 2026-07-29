Johni Broome sacrifié par les Sixers

Après le départ de Dalen Terry, on se demandait si les Sixers allaient se séparer de Jabari Walker et de son contrat partiellement garanti, ou de Johni Broome et de son salaire garanti. C’est finalement ce dernier qui est transféré, ESPN annonçant son départ vers les Clippers, en compagnie d’un futur second tour de Draft et en échange de considérations financières.

Avec cet échange, Philadelphie parvient comme espéré à rester sous le « first apron » et à conserver une certaine marge de manœuvre financière, malgré les récentes signatures de LeBron James et Kentavious Caldwell-Pope.

Choisi en 35e position lors de la Draft 2025, Johni Broome débarque donc à Los Angeles avec l’envie d’y lancer sa carrière, à tout juste 24 ans et après une première saison très discrète chez les Sixers. En G-League, il s’était en revanche davantage mis en évidence, avec près de 22 points, 8 rebonds, 3 passes, 1 contre et 1 interception de moyenne sur une vingtaine de matchs.

Capable d’occuper les deux postes dans la raquette, afin de soulager Brook Lopez et Rui Hachimura, le gaucher tentera de gagner sa place chez les Clippers malgré la concurrence de Yanic Konan Niederhauser et Isaiah Jackson.

Johni Broome Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 PHI 11 5:00 16.7 0.0 33.3 0.6 0.8 1.5 0.4 0.6 0.3 0.3 0.2 0.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.