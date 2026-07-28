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Avec LeBron James, les Sixers vont atteindre le maximum de diffusions nationales

Publié le 28/07/2026 à 8:57 Twitter Facebook

NBA – L’effet LeBron James est déjà immédiat du côté de la télévision.

maxeyQuelques jours après la signature de LeBron James à Philadelphie, les Sixers devraient faire partie des équipes les plus exposées de la ligue, avec 34 rencontres diffusées au niveau national. Selon Front Office Sports, il s’agit du maximum autorisé par le nouveau contrat télévisé de la NBA.

Adam Silver ne s’en cachait pas : la NBA attendait la décision de LeBron James avant de finaliser son calendrier. Désormais fixée sur la destination du quadruple champion, la ligue devrait offrir une place de choix aux Sixers dans le programme de la saison 2026/27.

La progression est spectaculaire puisque, la saison dernière, les Sixers n’avaient eu droit qu’à 14 rencontres diffusées à l’échelle nationale. Comme sur le plan économique, l’arrivée de LeBron James change beaucoup de choses.

La NBA prévoit également d’accorder une place privilégiée à Philadelphie lors des grands rendez-vous de la saison, notamment pendant la semaine d’ouverture et lors du traditionnel programme de Noël. Parmi les affiches possibles figure un déplacement à New York pour défier les Knicks, champions en titre, lors de la soirée de remise des bagues aux coéquipiers de Jalen Brunson…

Dans le cadre du nouveau contrat télévisé, chaque franchise bénéficie d’au moins deux diffusions nationales. Mais seules quelques équipes atteignent le plafond maximal des 34 rencontres. La saison passée, ce groupe très fermé était composé des Knicks, des Lakers, des Warriors et du Thunder.

Après leur parcours jusqu’en finale, les Spurs de Victor Wembanyama devraient intégrer ce cercle très fermé.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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