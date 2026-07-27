L’arrivée de LeBron James devrait rapporter gros à Philadelphie

« En vertu des pouvoirs qui me sont conférés en tant que gouverneur du grand Commonwealth de Pennsylvanie et fervent supporter des Sixers… je proclame par la présente que cette journée est désormais le ‘LeBron James Day’. » On ne pourra pas reprocher au gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro de ne pas avoir mis les formes.

Vendredi 24 juillet sur X/Twitter, l’homme politique démocrate a célébré à sa façon l’arrivée du « King », assurant que son État était « honoré » de pouvoir l’accueillir. La signature de l’ancien joueur des Lakers dépasse largement le cadre du simple recrutement sportif.

Son impact est déjà mesuré à l’échelle de toute une ville, entre engouement populaire, visibilité médiatique et attentes économiques. « On aura 41 matchs à domicile avec LeBron dans le sud de Philadelphie. Chaque rencontre deviendra une destination pour les visiteurs, et je pense que ce sera formidable pour notre économie », ne cache d’ailleurs pas le gouverneur, interrogé par Action News.

Cet impact attendu en dehors des terrains était déjà palpable ces derniers jours dans « la ville de l’amour fraternel ». Dès l’annonce de sa venue, les fans sont partis à la chasse au précieux maillot floqué à son nom. « C’était instantané. La réaction de Philadelphie a été immédiate », décrit le directeur d’un magasin spécialisé.

Les prix des billets ont, eux aussi, déjà commencé à grimper. Le tarif d’entrée pour le match de présaison des Sixers face aux Celtics, prévu le 16 octobre, est passé de 107 à 540 dollars sur SeatGeek moins d’une heure après l’annonce, selon un membre de l’équipe du site.

Loin d’être l’équipe la plus attractive l’an dernier

« Dans les heures qui ont suivi, la demande pour les billets des Sixers a été multipliée par 207 par rapport au niveau précédent sur StubHub. Nous avons également constaté une explosion de l’intérêt, avec un nombre de recherches pour les Sixers multiplié par 470. Les fans de Philly sont prêts pour une bague et sont impatients d’assister à cette saison historique », constate la plateforme d’achat revente StubHub.

Une envolée impressionnante, car avant l’arrivée du « King », les Sixers ne comptaient pas parmi les équipes les plus attractives de la ligue. Selon une analyse du site spécialisé TicketNews, Philadelphie occupait le 23e rang des équipes les plus demandées à domicile, avec un prix moyen du billet de 88 dollars. En déplacement, les Sixers faisaient mieux, au 14e rang, avec des billets vendus en moyenne 101 dollars.

Là où la première place en la matière était occupée par… les Lakers avec un prix moyen d’un billet vendu pour leurs matchs en déplacement à 260 dollars. Ce qui illustre une nouvelle fois l’immense pouvoir d’attraction de LeBron James, capable de faire grimper la demande partout où il passe. Avec des retombées attendues à Philadelphie qui se chiffrent en centaines de millions de dollars.

Selon le cabinet de conseil The Boyd Company, sa signature pourrait générer entre 250 et 430 millions de dollars d’activité économique régionale au total la saison prochaine. Le cabinet voit ainsi « bien plus qu’une simple histoire sportive à sensation. Cela renforce l’un des principaux marchés sportifs et économiques des États-Unis, génère une énorme visibilité médiatique, stimule l’engagement des fans, le tourisme et l’activité économique ».