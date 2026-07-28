Dave Joerger, nouveau bras droit de David Adelman à Denver

Les Nuggets ont trouvé l’adjoint expérimenté qu’ils recherchaient pour épauler David Adelman. Selon ESPN, Dave Joerger va devenir le « premier assistant » du successeur de Mike Malone.

La piste était évoquée depuis plusieurs semaines, et elle va finalement se concrétiser. Dave Joerger avait passé un entretien en juin pour devenir le bras droit de David Adelman, promu à la tête des Nuggets après le licenciement surprise de Michael Malone en avril 2025.

Courtisé par le Melbourne United, en Australie, ainsi que par le Paris Basketball en Betclic Elite, l’ancien entraîneur des Grizzlies et des Kings a finalement choisi de rester en NBA.

Une solide expérience comme « head coach » et assistant

Présent sur les bancs NBA depuis 2007, Dave Joerger avait débuté comme assistant à Memphis avant d’être promu entraîneur principal des Grizzlies en 2013.

En trois saisons, il avait affiché un bilan de 147 victoires pour 99 défaites, soit 60% de succès, avec trois qualifications consécutives pour les playoffs. Il avait néanmoins été remercié en mai 2016.

Quelques semaines plus tard, il avait toutefois rebondi à Sacramento. Son passage chez les Kings s’était nanmoins révélé plus compliqué, avec 98 victoires pour 148 défaites en trois saisons, avant son départ en 2019.

Depuis, Joerger avait depuis retrouvé un rôle d’assistant, d’abord à Philadelphie puis plus récemment à Milwaukee. Il y a trois ans, il avait aussi assuré l’intérim sur le banc de Team USA pendant les fenêtres de qualification.