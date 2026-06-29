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Les Nuggets négocient avec Dave Joerger

Publié le 29/06/2026 à 19:15 Twitter Facebook

NBA – Courtisé par le Paris Basket, l’ancien coach discute avec Denver, pour devenir l’assistant de Davis Adelman.

Même s’il n’a pas réussi à passer le premier tour des playoffs, David Adelman avait tout de même reçu le soutien de sa direction. Cette dernière ne voulait pas accabler son entraîneur, qui a dû gérer des « circonstances » difficiles, en pensant alors aux nombreuses blessures qui ont frappé le groupe au fil de la saison régulière.

Néanmoins, la franchise pensait renforcer le staff de l’entraîneur de Denver, avec plus d’expérience, le fils du regretté Rick Adelman étant encore un jeune coach, qui n’a que 85 matches de saison et 20 de playoffs dans les jambes. Aussi, elle a pensé à Dave Joerger, rencontré récemment pour devenir assistant sur le banc des Nuggets, confirme Marc Stein.

L’ancien coach des Grizzlies et des Kings était pourtant dans le viseur du Paris Basket, pour succéder à Tiago Splitter, Francesco Tabellini puis Julius Thomas, nommé coach intérimaire au printemps. Mais il pourrait rester en NBA après des expériences à Philadelphie et Milwaukee ces dernières années, auprès de Doc Rivers.

Il a surtout pour lui six saisons à la tête d’un banc – trois à Memphis puis trois à Sacramento – avec notamment plusieurs participations aux playoffs avec les Grizzlies. Avec ses 492 matches de saison régulière et 22 de playoffs, plus ses nombreuses années à être assistant, Dave Joerger représente bien l’expérience tant espérée par Denver.

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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