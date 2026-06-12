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Dave Joerger, l’expérience NBA dans le viseur du Paris Basket

Publié le 12/06/2026 à 20:39 Twitter Facebook

Euroleague – Ancien « head coach » des Grizzlies et des Kings, Dave Joerger discuterait avec le Paris Basketball pour prendre la suite sur le banc parisien.

Dave JoergerEt si Paris allait chercher son prochain entraîneur en NBA ? Selon Olgun Uluc, Dave Joerger est en discussions avec le Paris Basket pour occuper le poste d’entraîneur, laissé vacant à l’issue d’une saison mouvementée.

Le technicien américain figurait pourtant parmi les cibles prioritaires de Melbourne United, dans la ligue australienne. Mais l’ancien coach des Grizzlies et des Kings aurait désormais tourné son attention vers Paris, où le club cherche à relancer un cycle après les passages successifs de Tiago Splitter, Francesco Tabellini puis Julius Thomas, nommé coach intérimaire au printemps.

À 52 ans, Dave Joerger apporterait un profil très différent de ceux récemment choisis par le club de la capitale. Avec davantage de métier, il possède six saisons d’expérience comme coach principal en NBA : trois à Memphis, où il avait prolongé l’ère « Grit & Grind » autour de Marc Gasol, Zach Randolph, Mike Conley et Tony Allen, puis trois à Sacramento, avec une jeune équipe des Kings en progression mais qui n’avait pas goûté aux playoffs.

Depuis, Dave Joerger est revenu dans un rôle d’assistant, notamment auprès de Doc Rivers, d’abord à Philadelphie puis à Milwaukee. Un parcours qui en ferait une prise notable pour Paris, toujours ambitieux sur la scène européenne (en restant notamment en Euroleague) et désireux de consolider son projet autour de l’adidas Arena.

Reste à savoir si les discussions aboutiront. Mais après avoir rêvé un temps d’un très grand nom NBA comme Steve Kerr, Paris semble bien décidé à regarder de l’autre côté de l’Atlantique pour son banc.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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