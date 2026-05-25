Avant de poursuivre aux Warriors, Steve Kerr a pensé au Paris Basket

Steve Kerr sur le banc du Paris Basketball ? L’idée paraît folle, mais elle a bien existé. Dans L’Équipe, le coach des Warriors, tout juste prolongé pour deux saisons à Golden State, a confirmé qu’il avait « vraiment envisagé » l’hypothèse de venir entraîner dans la capitale française.

Tout part des Jeux olympiques 2024. Sélectionneur de Team USA, futur champion olympique après la finale remportée face aux Bleus, Steve Kerr profite alors d’une journée « off » à Paris avec son épouse Margot. Le couple marche beaucoup, visite les musées, découvre les restaurants, et tombe une nouvelle fois sous le charme de la ville.

C’est à ce moment-là qu’il reprend contact avec David Kahn, président du Paris Basketball. Les deux hommes se connaissent depuis près de vingt ans, à l’époque où Steve Kerr était General Manager des Suns et David Kahn dirigeant aux Wolves. Pendant les Jeux olympiques, ils déjeunent donc ensemble, et David Kahn lui glisse alors l’idée : serait-il tenté, un jour, par une expérience sur le banc parisien ? « J’ai répondu positivement », raconte Steve Kerr. « J’aime Paris. Je pensais que ce serait une expérience enrichissante. »

Une discussion informelle, mais relancée ce printemps, alors que l’avenir de Steve Kerr aux Warriors semblait incertain après l’élimination en play-in. De son côté, David Kahn assure qu’il aurait été « irresponsable » de ne pas tenter le coup, même si l’opération paraissait très compliquée. « Sa venue aurait eu un impact sismique sur le Paris Basketball et la ligue entière », estime-t-il.

Finalement, Steve Kerr a choisi de poursuivre avec Stephen Curry et Draymond Green, expliquant que leur présence avait pesé lourd. « S’ils avaient pris leur retraite, je n’aurais pas reconduit, assurément », confie-t-il.

Mais la porte n’est pas totalement fermée. Marqué par son enfance entre l’Europe et le Moyen-Orient, puis par les JO de Paris, Steve Kerr assume son attirance pour une aventure à l’étranger. « Vivre une expérience à l’étranger est quelque chose qui me plairait grandement dans le futur », glisse ainsi le technicien de 60 ans.