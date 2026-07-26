Naz Reid, un coéquipier modèle aux Hornets

Les Hornets ont fait leur mini-révolution cet été en se séparant de LaMelo Ball, leur leader depuis son arrivée en NBA, mais aussi de Miles Bridges, le plus ancien joueur de l’équipe. Deux choix étonnants alors que la franchise était aux portes des playoffs la saison passée, et Charles Lee a tenu à mettre en avant l’apport de Naz Reid, récupéré dans l’échange avec les Wolves.

« C’est une arrivée majeure », estime Charles Lee. « Entre sa taille, sa puissance et son expérience en finale de conférence Ouest, il correspond parfaitement à notre volonté de construire une équipe talentueuse et polyvalente. »

Le coach reconnaît que ses joueurs ont parfois souffert de l’intensité physique lorsque la saison avançait et que les matches devenaient de plus en plus importants.

Naz Reid a justement vécu ce type de rencontres avec Minnesota. Non drafté avant de devenir Sixième homme de l’année et joueur majeur d’une équipe finaliste de conférence, l’intérieur dispose d’un parcours susceptible d’inspirer les jeunes joueurs de Charlotte.

Un gros surplus d’expérience

« Il a vécu des situations avec une grosse pression et il y a réussi. Il pourra apporter du leadership par l’exemple, mais également par la parole » poursuit Charles Lee, avant d’évoquer sa super mentalité. « Tout ce que l’on entend sur lui comme coéquipier est exceptionnel. Il aura un impact très important, sur le terrain comme en dehors. »

Après les mouvements de cet été, Lee estime disposer d’un meilleur équilibre entre les jeunes joueurs et des vétérans encore capables de contribuer à haut niveau.

« Nos jeunes ont besoin de vétérans capables de jouer, mais aussi de leur transmettre les exigences du professionnalisme et de les aider tactiquement pendant les matches » confie-t-il à propos des venues de Naz Reid, Grayson Allen ou encore Royce O’Neale. « J’adore notre polyvalence et notre profondeur. Nous allons pouvoir jouer de nombreuses manières différentes. Toute l’adresse que nous avons ajoutée va beaucoup nous aider. »

Naz Reid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 16:30 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0 2020-21 MIN 70 19:15 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2 2021-22 MIN 77 15:47 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3 2022-23 MIN 68 18:24 53.7 34.6 67.7 1.1 3.8 4.9 1.1 2.6 0.6 1.4 0.8 11.5 2023-24 MIN 81 24:15 47.7 41.4 73.6 0.9 4.3 5.2 1.3 2.1 0.8 1.4 0.9 13.5 2024-25 MIN 80 27:30 46.2 37.9 77.6 1.2 4.9 6.0 2.3 2.4 0.7 1.4 0.9 14.2 2025-26 MIN 77 26:04 45.6 36.2 73.2 1.2 5.0 6.2 2.2 2.5 1.0 1.6 1.0 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.