Julian Phillips rejoint la bataille pour la dernière place à Houston

Les Rockets continuent de compléter leur groupe en vue du camp d’entraînement. La franchise texane a ainsi officialisé l’arrivée de Julian Phillips, sans préciser les modalités de son contrat. Selon toute vraisemblance, l’ailier de 22 ans a signé un accord non garanti, éventuellement assorti d’une clause « Exhibit 10 ».

Sélectionné en 35e position de la Draft 2023 après une saison à Tennessee, Julian Phillips avait montré quelques progrès lors de sa deuxième année chez les Bulls, avec 4.6 points et 2.1 rebonds en 14 minutes de moyenne. Son rôle avait toutefois diminué la saison dernière, avant que Chicago ne l’envoie aux Wolves avec Ayo Dosunmu en février.

Minnesota a ensuite refusé d’activer sa « team option » de 2.4 millions de dollars, puis de lui soumettre une « qualifying offer », le laissant devenir « free agent » non protégé.

Un « two-way contract » au pire ?

Réputé pour ses qualités athlétiques et son explosivité, Julian Phillips n’est pas encore parvenu à se faire une place en NBA, malgré quelques promesses affichées dès sa saison rookie. En 167 rencontres, dont sept comme titulaire, il tourne à 3.6 points et 1.5 rebond, avec seulement 32% de réussite derrière la ligne à 3-points.

À Houston, l’ancien joueur de Tennessee devrait principalement être mis en concurrence avec Isaiah Crawford, Oscar Tshiebwe et JD Davison, dont les contrats ne sont pas garantis. Jae’Sean Tate semble mieux placé puisque son nouveau bail est déjà partiellement garanti.

Les Rockets pourraient en effet commencer la saison avec seulement 14 joueurs sous contrat standard afin de repasser sous le seuil de la luxury tax. Toujours éligible à un « two-way contract », Julian Phillips devra donc convaincre durant le camp, soit pour intégrer l’effectif principal, soit pour être conservé sous cette autre forme.

Julian Phillips Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHI 40 8:05 41.6 31.6 68.4 0.3 0.6 0.9 0.3 1.0 0.2 0.3 0.2 2.2 2024-25 CHI 79 14:13 44.6 32.7 78.9 0.8 1.3 2.1 0.5 1.4 0.5 0.3 0.3 4.6 2025-26 CHI 35 9:33 42.0 32.7 81.8 0.6 0.6 1.3 0.2 0.9 0.5 0.2 0.2 2.8 2025-26 MIN 13 7:14 42.4 25.0 75.0 0.1 0.3 0.4 0.2 0.8 0.4 0.3 0.1 3.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.