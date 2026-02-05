Les Bulls envoient Ayo Dosunmu aux Wolves contre Rob Dillingham

C’est l’heure du grand ménage à Chicago. Et alors que les Bulls avaient déjà fait affaire avec les Wolves pour récupérer Mike Conley, avant de l’envoyer aux Hornets, les deux clubs ont repris leurs téléphones.

Cette fois, c’est Ayo Dosunmu qui est impliqué ! L’arrière rejoint Minnesota en compagnie de Julian Phillips tandis que Chicago obtient Rob Dillingham, Leonard Miller et quatre choix de Draft au second tour.

La franchise de Minneapolis tourne donc la page Dillingham, le 8e choix de la Draft 2024 n’ayant pas convaincu Chris Finch qu’il pouvait être utile dans une équipe ayant des ambitions à court terme.

Ayo Dosunmu devrait beaucoup plus lui plaire, avec sa dureté et sa capacité à peser des deux côtés du terrain.

Surtout qu’il semble avoir franchi un cap à 3-points cette saison, en tournant à 45% derrière la ligne à 7m25, alors qu’il prend tout de même plus de 4 tirs extérieurs par rencontre. C’est donc un renfort très intéressant pour Minny, même s’il faut rappeler que l’intéressé sera « free agent » non protégé à l’issue de cette campagne…

Ayo Dosunmu Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CHI 77 27:24 52.0 37.6 67.9 0.4 2.4 2.8 3.3 2.4 0.8 1.4 0.4 8.8 2022-23 CHI 80 26:14 49.3 31.2 80.5 0.6 2.2 2.8 2.6 2.3 0.8 1.2 0.3 8.6 2023-24 CHI 76 29:06 50.1 40.3 81.0 0.7 2.1 2.8 3.2 2.2 0.9 1.4 0.5 12.2 2024-25 CHI 46 30:18 49.2 32.8 78.5 0.6 2.9 3.5 4.5 2.3 0.9 1.5 0.4 12.3 2025-26 CHI 45 26:23 51.4 45.1 85.7 0.7 2.3 3.0 3.6 1.7 0.8 1.4 0.3 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.