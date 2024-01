Julian Phillips, le rookie qui séduit à Chicago

Et si Julian Phillips devenait, à l’image d’un Ayo Dosunmu il y a deux saisons, le rookie surprise des Bulls ? Comme son jeune coéquipier, il a été drafté au second tour (35e position en 2023) et il ne manque pas non plus de se faire bien voir avec son état d’esprit et sa personnalité, dès sa première année.

« Le vestiaire tout entier l’adore, parce que quand vous avez cette énergie, cela devient contagieux » indique justement Ayo Dosunmu le concernant. « C’est juste un travailleur acharné. Il apporte de la joie. Dès que vous côtoyez quelqu’un comme ça, c’est toujours génial d’être autour de lui. Il est cool, détendu et il a un truc pour réussir à s’améliorer. »

Il a saisi l’opportunité

Ce que ne manque pas de confirmer Alex Caruso, un autre arrière qui a dû se démener pour se faire une place en NBA : « Il est assez stoïque en général. Il essaie d’être une éponge, d’apprendre. Il fait du bon boulot pour tout prendre avec calme. Il connaît le jeu et fait ces petites choses en match pour essayer de nous aider à gagner. »

Pour l’heure, Julian Phillips dispose d’un rôle minime au sein de la rotation de Chicago (23 matchs disputés sur 47, pour 5 minutes de moyenne), mais peut-être que sa prestation de ce dimanche soir à Portland (11 points en 23 minutes) l’aidera à pousser son coach à lui offrir un peu plus de temps de jeu à l’avenir.

Ou, en tout cas, plus que des minutes dans le « garbage time » comme depuis le début de cet exercice 2023/24.

« J’ai juste essayé de jouer aussi durement que possible et d’aider l’équipe autant que je ne le pouvais » admettait après coup le principal intéressé, davantage responsabilisé en l’absence de Patrick Williams et surtout auteur d’un contre terrible de volleyeur sur Malcolm Brogdon dans le premier quart-temps.

Expérience renouvelée cette semaine ?

Cette performance de Julian Phillips a d’ailleurs suffi à séduire Billy Donovan à l’issue de cette nuit victorieuse pour la franchise de l’Illinois.

« La chose qui m’a le plus impressionné entre la Summer league et aujourd’hui, c’est sa capacité à comprendre les choses très rapidement » reconnaissait l’entraîneur des Bulls. « Son QI est très élevé, il sait instinctivement quand couper avec le cercle, il trouve son chemin dans le feu de l’action, il est très méticuleux dans ses prises de décision. Je ne le vois pas comme un joueur qui commet beaucoup d’erreurs. […] Je ne veux pas le dire de manière critique, mais il joue dans une toute petite niche. Il fait les choses qu’il sait pouvoir faire. Il est très bon pour couper vers le cercle, il est vraiment fort athlétiquement au rebond, c’est évidemment un athlète incroyable. »

En attendant d’en savoir plus sur l’état du pied de Patrick Williams, Billy Donovan peut donc déjà compter sur Julian Phillips afin d’assurer l’intérim à l’aile.

Julian Phillips Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHI 23 5 38.7 13.3 37.5 0.2 0.4 0.6 0.4 0.7 0.0 0.1 0.2 1.3 Total 23 5 38.7 13.3 37.5 0.2 0.4 0.6 0.4 0.7 0.0 0.1 0.2 1.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.