Une nouvelle chance pour Jae’Sean Tate à Houston

Jae’Sean Tate reste fidèle à la seule franchise NBA qu’il a connue. Arrivé à Houston en 2020 après des passages par la Belgique et l’Australie, l’ailier va rempiler une saison supplémentaire avec les Rockets.

D’après Michael Scotto, les deux camps se sont en effet entendus sur un contrat d’un an à 3,07 millions de dollars, dont seulement 1,04 million garanti. Une formule qui permet à Houston de conserver de la flexibilité financière, tout en gardant dans son groupe son joueur le plus ancien.

Son rôle n’a pourtant cessé de diminuer. La saison passée, Jae’Sean Tate n’a disputé que 46 rencontres, pour 2,8 points et 1,6 rebond en 8,8 minutes de moyenne. Il avait été freiné par une entorse du ligament latéral interne du genou droit, et son temps de jeu a reculé lors de chacune de ses saisons depuis son année rookie.

En 2020/21, le joueur non drafté avait pourtant marqué les esprits avec 11,3 points, 5,3 rebonds et 2,5 passes de moyenne, décrochant une place dans la All-Rookie First Team. Mais à 30 ans, il restera surtout une solution de repli et un vétéran apprécié dans le vestiaire texan.

Jae'Sean Tate Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 HOU 70 29:11 50.6 30.8 69.4 1.9 3.5 5.3 2.5 3.2 1.2 1.4 0.5 11.3 2021-22 HOU 78 26:22 49.8 31.2 70.7 1.7 3.7 5.4 2.8 3.7 0.9 1.8 0.5 11.8 2022-23 HOU 31 21:50 48.0 28.3 72.5 1.3 2.5 3.8 2.7 3.4 0.7 1.5 0.2 9.1 2023-24 HOU 65 15:52 47.2 29.9 66.7 0.9 2.1 3.0 1.0 2.1 0.6 0.6 0.2 4.1 2024-25 HOU 52 11:18 47.3 34.8 68.1 1.0 1.3 2.3 0.9 1.6 0.5 0.4 0.1 3.6 2025-26 HOU 46 8:48 51.4 31.3 63.6 0.7 0.9 1.6 0.5 1.0 0.2 0.3 0.1 2.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.