Jae’Sean Tate à l’arrêt pendant au moins un mois

Après Fred VanVleet et Steven Adams, l’infirmerie des Rockets accueille désormais Jae’Sean Tate, mais pour une durée moins longue. En effet, Ime Udoka a annoncé que son joueur allait manquer les quatre à six prochaines semaines, à cause d’une entorse du ligament collatéral médial (de niveau 2) contractée ce week-end à New York.

Remplaçant, limité à de courtes séquences (8 minutes de moyenne) et qui a également connu quelques « DNP », l’ailier tourne à 2.7 points et 1.4 rebond cette saison. Il s’agit d’ailleurs de la moins productive de sa carrière.

Arrivé à Houston en 2020, Jae’Sean Tate n’a joué pour aucune autre équipe en NBA et son importance va bien au-delà des stats, puisqu’il est l’un des cadres du vestiaire texan.

Avec une solution de moins sur les postes 3 et 4, Ime Udoka s’appuiera davantage sur Dorian Finney-Smith et Josh Okogie pour faire souffler Kevin Durant, Jabari Smith Jr. et Tari Eason lors des prochaines semaines.

Jae'Sean Tate Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 HOU 70 29:11 50.6 30.8 69.4 1.9 3.5 5.3 2.5 3.2 1.2 1.4 0.5 11.3 2021-22 HOU 78 26:22 49.8 31.2 70.7 1.7 3.7 5.4 2.8 3.7 0.9 1.8 0.5 11.8 2022-23 HOU 31 21:50 48.0 28.3 72.5 1.3 2.5 3.8 2.7 3.4 0.7 1.5 0.2 9.1 2023-24 HOU 65 15:52 47.2 29.9 66.7 0.9 2.1 3.0 1.0 2.1 0.6 0.6 0.2 4.1 2024-25 HOU 52 11:18 47.3 34.8 68.1 1.0 1.3 2.3 0.9 1.6 0.5 0.4 0.1 3.6 2025-26 HOU 34 8:26 51.3 33.3 57.1 0.6 0.7 1.4 0.5 1.1 0.3 0.3 0.1 2.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.