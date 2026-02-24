Jae’Sean Tate à l’arrêt pendant au moins un mois

Après Fred VanVleet et Steven Adams, l’infirmerie des Rockets accueille désormais Jae’Sean Tate, mais pour une durée moins longue. En effet, Ime Udoka a annoncé que son joueur allait manquer les quatre à six prochaines semaines, à cause d’une entorse du ligament collatéral médial (de niveau 2) contractée ce week-end à New York.
Remplaçant, limité à de courtes séquences (8 minutes de moyenne) et qui a également connu quelques « DNP », l’ailier tourne à 2.7 points et 1.4 rebond cette saison. Il s’agit d’ailleurs de la moins productive de sa carrière.
Arrivé à Houston en 2020, Jae’Sean Tate n’a joué pour aucune autre équipe en NBA et son importance va bien au-delà des stats, puisqu’il est l’un des cadres du vestiaire texan.
Avec une solution de moins sur les postes 3 et 4, Ime Udoka s’appuiera davantage sur Dorian Finney-Smith et Josh Okogie pour faire souffler Kevin Durant, Jabari Smith Jr. et Tari Eason lors des prochaines semaines.
|Jae'Sean Tate
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2020-21
|HOU
|70
|29:11
|50.6
|30.8
|69.4
|1.9
|3.5
|5.3
|2.5
|3.2
|1.2
|1.4
|0.5
|11.3
|2021-22
|HOU
|78
|26:22
|49.8
|31.2
|70.7
|1.7
|3.7
|5.4
|2.8
|3.7
|0.9
|1.8
|0.5
|11.8
|2022-23
|HOU
|31
|21:50
|48.0
|28.3
|72.5
|1.3
|2.5
|3.8
|2.7
|3.4
|0.7
|1.5
|0.2
|9.1
|2023-24
|HOU
|65
|15:52
|47.2
|29.9
|66.7
|0.9
|2.1
|3.0
|1.0
|2.1
|0.6
|0.6
|0.2
|4.1
|2024-25
|HOU
|52
|11:18
|47.3
|34.8
|68.1
|1.0
|1.3
|2.3
|0.9
|1.6
|0.5
|0.4
|0.1
|3.6
|2025-26
|HOU
|34
|8:26
|51.3
|33.3
|57.1
|0.6
|0.7
|1.4
|0.5
|1.1
|0.3
|0.3
|0.1
|2.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.