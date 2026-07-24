La Draft n’est pas un sujet d’inquiétude pour l’avenir des Suns

L’arrivée de Miles Bridges à Phoenix a permis aux Suns de récupérer dans la manœuvre deux choix de Draft : un premier tour en 2029 et un second tour en 2027. En revanche, leur premier tour 2033 est parti à Charlotte. Une bonne opération aux yeux du GM de la franchise.

« On est très satisfait de tous les aspects de ce transfert car on récupère un premier tour dans l’échange », analyse Brian Gregory. « Il y a quelques années, le débat tournait autour de notre manque de premier tour. Avec celui qu’on vient d’obtenir, on a un premier tour sept années de suite. Qui l’aurait cru ? Avec en plus un second tour. »

Il faut toutefois apporter une double précision à cette déclaration. Les Suns ne possèdent pas directement tous ces choix, puisque plusieurs dépendent du classement d’autres équipes. Surtout, après avoir cédé leur premier tour 2033 et ne plus disposer de celui de 2031, ils possèdent en réalité cinq premiers tours sur les six prochaines années.

« Ce qu’il faut regarder quand on parle de choix non protégés ou du moins favorable entre deux équipes, c’est notre niveau. On sera toujours bon, donc à quoi auraient ressemblé nos choix de Draft ? », assure le dirigeant.

Un gros pari sur l’avenir

Le pari du GM est donc que les Suns viseront les playoffs pendant plusieurs saisons de suite et que leurs propres premiers tours n’auraient de toute façon pas permis de drafter dans les dix premières positions. Une fois le Top 10 passé, les chances de sélectionner un joueur capable de transformer une franchise diminuent, tandis que le risque de se tromper augmente. C’est aussi pour cette raison que les choix de premier tour s’échangent autant.

La déclaration de Brian Gregory n’en reste pas moins forte : le dirigeant assure aux supporters que Phoenix restera compétitif pendant plusieurs saisons, dans une ligue où les rapports de force peuvent pourtant évoluer très vite.

« Surtout avec les nouvelles règles de la lottery, la valeur des choix de Draft diminue et n’est plus la même que l’an dernier », justifie-t-il encore, en évoquant la réforme de la Draft adoptée en mai dernier pour lutter contre le « tanking ». « On a réussi à trouver un transfert équitable et, plus important encore, on a Miles Bridges. C’est ce qui fait pencher la balance en notre faveur. »