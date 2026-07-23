Miles Bridges face à son passé : « Ma priorité est de devenir un homme meilleur »

Pour sa première conférence de presse avec les Suns, Miles Bridges savait que les questions ne porteraient pas uniquement sur le basket. Arrivé à Phoenix dans un échange, l’ailier de 28 ans a été directement interrogé sur son passé judiciaire et sur les critiques entourant son recrutement.

Condamné en 2022 dans une affaire de violences conjugales, puis suspendu par la NBA, Miles Bridges reste une personnalité très controversée. Il n’ignore donc pas que son arrivée est loin de faire l’unanimité auprès des supporters des Suns.

« Je sais que les sentiments sont partagés concernant ma présence ici. Mais j’endosse l’entière responsabilité de mes actes. J’ai suivi un accompagnement psychologique, j’ai fait une thérapie. Aujourd’hui, ma priorité est de devenir chaque jour un homme meilleur, sur le terrain mais surtout en dehors. »

Les Suns assument leur décision

Assis à ses côtés, le GM Brian Gregory a reconnu que la franchise avait longuement étudié le dossier avant de recruter Miles Bridges. Les deux hommes se connaissent depuis près de dix ans, lorsque le dirigeant travaillait comme consultant à Michigan State, où le joueur évoluait alors comme freshman.

Les liens entre Phoenix et l’université sont d’ailleurs nombreux : le propriétaire Mat Ishbia est un ancien Spartan, tandis que l’entraîneur Jordan Ott y a également travaillé.

Pour Brian Gregory, le passé de sa nouvelle recrue ne pouvait évidemment pas être ignoré.

« Ce sont des questions qui font partie de son histoire. Nous les connaissions parfaitement, c’est pourquoi nous avons pris cette décision avec énormément de sérieux. »

Le dirigeant estime néanmoins que Miles Bridges a évolué depuis son arrestation. À lui, désormais, de regagner la confiance du public par ses actes.

Sportivement, son arrivée répond aussi à un besoin. Phoenix a ainsi récupéré l’ailier avec un premier tour de Draft 2029 et un second tour 2027, en envoyant Grayson Allen, Royce O’Neale et un premier tour 2033 à Charlotte.

Une confiance à reconstruire

Brian Gregory estime que Miles Bridges correspond d’ailleurs à l’identité que les Suns souhaitent installer.

« C’était un choix idéal pour nous. Il apporte de la dureté, de l’énergie, de la compétitivité. C’est exactement l’image que nous voulons donner de notre équipe. »

Miles Bridges sait toutefois que son intégration ne dépendra pas uniquement de ses performances. Avant de convaincre les supporters, il veut d’abord gagner la confiance de ses nouveaux coéquipiers, autour de Devin Booker, Dillon Brooks et Jalen Green.

« Ma priorité est de gagner la confiance de mes coéquipiers. Je veux que le vestiaire soit à l’aise avec moi, que les gars aient envie d’être avec moi. C’est la base, et ensuite seulement vient ce qui se passe sur le terrain. »

Miles Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CHA 80 21:12 46.4 32.5 75.3 0.8 3.2 4.0 1.2 1.4 0.7 0.6 0.6 7.5 2019-20 CHA 65 30:42 42.4 33.0 80.9 1.4 4.2 5.6 1.8 2.0 0.6 1.5 0.7 13.0 2020-21 CHA 66 29:16 50.3 40.0 86.7 1.2 4.8 6.0 2.2 2.2 0.7 1.6 0.8 12.7 2021-22 CHA 80 35:28 49.1 33.1 80.2 1.1 5.9 7.0 3.8 2.4 0.9 1.9 0.8 20.2 2023-24 CHA 69 37:24 46.2 34.9 82.5 1.0 6.3 7.3 3.3 1.7 0.9 2.0 0.5 21.0 2024-25 CHA 64 31:42 43.1 31.3 87.0 1.1 6.4 7.5 3.9 1.5 0.7 2.1 0.7 20.3 2025-26 CHA 77 31:00 46.0 33.3 82.2 1.0 4.9 5.8 3.2 1.7 0.6 1.4 0.4 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.