La NBA valide le « 3-2-1 » afin de rendre le « tanking » inutile

Cette fois, la NBA est allée au bout. D’après ESPN, le « Board of Governors » a adopté la grande réforme anti-tanking de la « lottery ». Un vote massif, à 29 voix contre une, censé réduire l’intérêt sportif… de perdre.

Jusqu’ici, la « lottery » concernait ainsi 14 équipes, celles qui ne disputaient pas les playoffs. Les quatre premiers choix étaient tirés au sort, avec 1 000 combinaisons réparties entre les franchises, puis les autres places étaient attribuées dans l’ordre inverse des bilans. Depuis 2019, les trois pires équipes disposaient chacune de 14% de chances de récupérer le premier choix, les pourcentages ayant déjà été baissés afin de limiter l’intérêt de sacrifier des saisons complètes. Le plus mauvais bilan ne pouvait toutefois pas tomber plus bas que la 5e place.

Le nouveau système, surnommé « 3-2-1 », change la logique. La « lottery » passe de 14 à 16 équipes, en intégrant toutes les franchises qui ne participent pas aux playoffs, y compris celles sorties du play-in. Les équipes classées entre le 4e et le 10e plus mauvais bilan, hors play-in, recevront trois boules chacune. Les trois pires bilans, eux, tomberont dans une « zone de relégation » avec seulement deux boules, comme les équipes classées 9e et 10e du play-in dans chaque conférence. Les perdants du match entre les 7e et 8e du play-in n’auront, eux, qu’une boule.

En clair, finir tout en bas ne donnera plus l’avantage maximal : au contraire, cela coûtera des chances de décrocher le premier choix. Les trois pires équipes auront toutefois un plancher, puisqu’elles ne pourront pas tomber plus bas que la 12e place, tandis que les treize autres pourront glisser jusqu’au 16e rang.

La NBA ajoute également des garde-fous : une équipe ne pourra pas obtenir le premier choix deux années de suite, ni enchaîner trois Top 5 consécutifs. La ligue pourra aussi réduire les chances, ou modifier la position, d’une franchise suspectée de « tanking ». Le message est limpide : perdre ne doit plus être une stratégie.

Le vote illustre en tout cas le large consensus autour de cette réforme, seuls les Grizzlies s’y étant opposés.