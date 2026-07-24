Charles Lee prévient Coby White de ne pas faire du LaMelo Ball

Après le départ de LaMelo Ball, les Hornets vont confier davantage de responsabilités à Coby White. Mais Charles Lee ne veut surtout pas que son arrière cherche à imiter son prédécesseur : Charlotte compte sur ses qualités propres pour donner une nouvelle identité à l’équipe.

Prolongé pour 74 millions de dollars sur trois ans, Coby White sera l’un des principaux visages du nouveau projet des Hornets. Une récompense logique pour un joueur que Charles Lee appréciait bien avant son arrivée à Charlotte.

« J’ai toujours pensé que c’était un très bon basketteur », explique le coach des Hornets. « Josh Longstaff, qui fait partie de mon staff, me parlait aussi de la qualité de la personne et du professionnel. Il a énormément apporté à notre environnement. »

Son tir décisif face à Miami lors du « play-in » a définitivement marqué les esprits au sein de la franchise. Mais pour Charles Lee, la volonté de le conserver existait déjà au moment de son arrivée : « Dès que nous l’avons récupéré, nous savions que nous voulions le prolonger » assure ainsi le coach.

Ne pas chercher à remplacer LaMelo Ball

Avec le départ de LaMelo Ball, Coby White devrait logiquement récupérer une partie importante de la création offensive. Mais Charles Lee refuse de présenter l’ancien arrière des Bulls comme une copie ou un remplaçant direct de l’ancien meneur des Hornets.

« Il ne doit pas être Melo. Il doit être Coby White », insiste le coach. « Cela aura un aspect différent avec lui aux commandes. Il joue très vite, et nous voulons évoluer avec beaucoup de rythme. Il est capable d’aller sur la ligne des lancers francs, d’atteindre le cercle et de faire les bonnes lectures lorsqu’il arrive dans la raquette. »

Son adresse extérieure doit également permettre aux Hornets d’écarter davantage le terrain. Charles Lee met aussi en avant un aspect moins spectaculaire de son jeu : son intelligence défensive.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de voir ce qu’il peut nous apporter en défense, notamment grâce à sa capacité à provoquer des passages en force et à son intelligence de jeu pour comprendre les habitudes de ses adversaires. »

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 25:45 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31:15 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 27:28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.2 0.5 1.1 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23:23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.6 2.9 2.8 1.6 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 79 36:28 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1 2024-25 CHI 74 33:06 45.3 37.0 90.2 0.3 3.4 3.7 4.5 2.1 0.9 2.4 0.2 20.4 2025-26 CHI 29 29:04 43.8 34.6 80.5 0.2 3.5 3.7 4.7 2.4 0.7 3.0 0.1 18.6 2025-26 CHA 21 19:20 46.1 39.1 83.9 0.5 2.5 3.0 3.0 1.9 0.2 1.9 0.1 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.