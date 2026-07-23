David Jones Garcia poursuit l’aventure avec les Spurs

Les Spurs continuent de faire confiance au groupe qui leur a permis d’atteindre les dernières Finals. Après avoir conservé Julian Champagnie, Harrison Barnes et Jordan McLaughlin, les voilà qui offrent un nouveau contrat à David Jones Garcia.

Il ne s’agit toutefois pas d’un contrat standard, mais d’un nouveau « two-way contract », qui permettra au Dominicain de naviguer entre la NBA et la G-League. Comme la saison dernière, au cours de laquelle il a compilé 26.2 points, 6.8 rebonds, 3.6 passes, 1.8 interception et 1.1 contre de moyenne dans l’antichambre de la NBA.

C’est déjà la quatrième saison consécutive que David Jones Garcia obtient ce type de contrat. Avant de rejoindre San Antonio, il avait déjà été engagé par Philadelphie puis Utah, même si ces deux premières expériences avaient rapidement pris fin.

Blessé à la cheville en février dernier, l’ailier gaucher n’est apparu qu’à onze reprises avec San Antonio cette saison. Il en a tout de même profité pour disputer ses premières minutes en NBA, avec 2.9 points, 1.6 passe et 1.2 rebond de moyenne.

À 24 ans, il tentera désormais de se faire une place dans l’effectif des finalistes en titre. Les opportunités devraient rester limitées, mais son profil et son état d’esprit semblent appréciés en interne.

En cours de saison, Mitch Johnson ne cachait d’ailleurs pas son estime pour lui : « C’est un super gamin. Il a quelque chose en lui qui fait que les gars dans l’équipe l’adorent. » Une appréciation qui a sans doute renforcé la volonté des Spurs de poursuivre leur collaboration avec lui.

LEXIQUE

Two-way contract : conçu pour créer une passerelle entre la NBA et la G League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de trois joueurs supplémentaires. Ceux-ci évoluent principalement avec la franchise affiliée en G League, mais peuvent également disputer jusqu’à 50 matchs de saison régulière en NBA.

David Jones Garcia Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SA 11 6:11 52.0 60.0 50.0 0.4 0.8 1.2 1.6 0.5 0.5 0.5 0.1 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.