Stephen Curry entre au Hall of Fame avant l’heure

Distingué lors des ESPYS 2026, où il a reçu la semaine dernière le prix humanitaire Mohamed Ali pour le travail accompli avec son épouse Ayesha Curry par l’intermédiaire de leur fondation « Eat. Learn. Play. », Stephen Curry va de nouveau être mis à l’honneur.

Cette fois, le rendez-vous est fixé à Springfield, dans le Massachusetts, au Hall of Fame, où une exposition entièrement consacrée au meneur des Warriors va ouvrir ses portes.

C’est une première historique puisque le panthéon du basket n’avait encore jamais rendu un tel hommage à un joueur toujours en activité. À l’approche de sa 18e saison en NBA, le meilleur shooteur de l’histoire de la ligue peut ainsi découvrir son héritage exposé avant même d’avoir rangé ses baskets.

Une exposition au-delà du basket

Baptisée « Stephen Curry: Beyond the Arc », l’exposition ouvrira ses portes ce vendredi. Elle retracera les principales étapes de la carrière de la superstar des Warriors, mais aussi son parcours de père de famille, d’homme d’affaires et de philanthrope.

« C’est difficile de trouver les mots pour décrire ce que ça représente pour moi de faire partie du Hall of Fame de cette manière », a déclaré Stephen Curry dans un communiqué. « Quand je repense à mon parcours, je pense aux personnes qui ont cru en moi, au travail accompli quand personne ne regardait et aux moments qui m’ont façonné, sur le terrain comme en dehors. Que cette histoire soit racontée alors que je suis encore en activité est quelque chose que je ne prends pas à la légère. »

Les visiteurs pourront notamment découvrir des maillots et différents objets de collection liés à ses quatre titres de champion NBA, ainsi qu’à son titre olympique décroché en 2024 à Paris.

Des archives datant de sa jeunesse, avant son arrivée en NBA, seront également présentées. L’ensemble sera complété par des contenus vidéo et audio afin de proposer une véritable immersion dans l’univers de Stephen Curry.

« Stephen a non seulement redéfini la manière dont on joue au basket, mais il a également établi un modèle de ce que signifie être une figure exemplaire », a déclaré John Doleva, président du Hall of Fame. « C’est véritablement un moment historique pour nous et pour les fans de basket du monde entier. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 43 30:54 46.8 39.3 92.3 0.4 3.2 3.6 4.7 1.7 1.1 2.8 0.4 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.