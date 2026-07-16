Jalen Brunson et les Knicks raflent tout aux ESPYS 2026

Le Lincoln Center avait des airs de Madison Square Garden. À New York, les ESPYS 2026 ont mis en avant le basket, et particulièrement les Knicks, un mois après leur premier titre de champion NBA depuis 53 ans.

Dans le palmarès complet publié par ESPN, onze récompenses sont ainsi revenues à des basketteurs, des basketteuses ou des équipes de basket. À lui seul, Jalen Brunson est reparti avec trois trophées : meilleur joueur NBA, meilleur sportif masculin et meilleure performance dans une compétition.

Une dernière distinction obtenue pour ses Finals face aux Spurs, conclues par 45 points dans le Game 5 et un trophée de MVP des Finals remporté à l’unanimité.

Jalen Brunson ne trouve plus les mots

Lors de sa première montée sur scène, le meneur a remercié sa famille, ses entraîneurs, ses coéquipiers et l’organisation des Knicks. Puis, lorsqu’il a été désigné meilleur sportif masculin devant Lionel Messi, Shohei Ohtani et Matthew Stafford, il a eu davantage de mal à réaliser.

« Être récompensé au milieu d’un tel groupe signifie énormément », a-t-il expliqué. « Je n’ai plus les mots. Cela a été une sacrée aventure. »

Les Knicks ont ensuite été élus meilleure équipe de l’année. Jalen Brunson était accompagné d’OG Anunoby, Mikal Bridges, Miles McBride et Karl-Anthony Towns pour recevoir le trophée.

« L’amour que nous avons les uns pour les autres nous a permis de surmonter les obstacles », a expliqué Karl-Anthony Towns, évoquant notamment les difficultés traversées en décembre. « L’amour de New York a rendu tout ce parcours et ce titre encore plus beaux. »

Jalen Brunson a tout de même apporté une touche d’humour en remerciant les organisateurs d’avoir « retiré l’invitation de Josh Hart », son plus proche compère, absent de la grande scène.

La claquette d’OG Anunoby encore récompensée

La razzia new-yorkaise a été complétée par OG Anunoby, dont la claquette au buzzer dans le quatrième match des Finals a été élue action de l’année.

Ce panier avait achevé une remontée de 29 points face aux Spurs et placé les Knicks à une victoire du titre. Après avoir amusé ses coéquipiers en écartant largement les jambes pour atteindre un microphone installé trop bas, l’ailier a remercié les supporters et l’ensemble de l’organisation.

« Remporter un titre pour cette ville est vraiment très spécial », a-t-il déclaré avant de conclure, fidèle à son tempérament impassible : « Go Knicks. »

Le nouveau doublé d’A’ja Wilson

Absente de la cérémonie, A’ja Wilson a remporté les deux principales récompenses féminines : meilleure joueuse WNBA et meilleure sportive de l’année.

La star des Aces avait déjà réussi ce doublé en 2024. Elle a cette fois été récompensée après une saison 2025 historique, achevée avec les trophées de meilleure marqueuse, de MVP, de meilleure défenseure et de MVP des Finals. Une domination qui lui a également permis de devenir la joueuse la mieux rémunérée de l’histoire de la ligue en signant un contrat de cinq millions de dollars sur trois ans.

En son absence, Ilona Maher et Karl-Anthony Towns ont récupéré son trophée de meilleure sportive de l’année.

Lauren Betts évoque sa santé mentale

Championne NCAA avec UCLA avant d’être sélectionnée par les Mystics à la quatrième place de la Draft WNBA, Lauren Betts a été désignée meilleure athlète universitaire féminine.

L’intérieure a surtout profité de son discours pour évoquer la dépression qu’elle avait traversée et rappeler que les performances sportives ne pouvaient pas être dissociées de la santé mentale.

« Votre santé mentale n’est pas séparée de votre réussite. Elle est le fondement de tout ce que vous faites », a-t-elle lancé.

Lauren Betts a également expliqué que la force ne consistait pas à ne jamais rencontrer de difficultés, mais à accepter de demander de l’aide et de se faire accompagner pour les surmonter.

UCLA a obtenu une deuxième récompense grâce au trophée de la meilleure célébration, attribué à la chorégraphie improvisée par ses joueuses après leur premier titre NCAA.

Stephen Curry demande aux sportifs de « trouver leur Oakland »

Stephen Curry a de son côté reçu le prix Muhammad Ali du sportif humanitaire pour son action auprès des enfants d’Oakland. Avec son épouse Ayesha, le meneur des Warriors agit notamment dans les domaines de l’alimentation, de l’éducation et de l’accès aux activités sportives grâce à leur fondation Eat. Learn. Play.

Le couple avait notamment annoncé un investissement de 25 millions de dollars contre l’illettrisme auprès des enfants d’Oakland.

« Si vous investissez dans un enfant, vous investissez dans tout ce qui est possible pour son avenir », a rappelé Stephen Curry.

Après avoir rendu hommage aux enseignants, aux bénévoles et aux éducateurs, le quadruple champion NBA a encouragé les autres sportifs à utiliser leur notoriété pour agir.

« N’oubliez jamais que vous avez une plateforme et une voix. Vous avez tout ce qu’il faut pour avoir un véritable impact. Je vous encourage à trouver votre Oakland. »

L’hommage de Jarron Collins à son frère

Mais la séquence la plus émouvante de la soirée est revenue à Jason Collins, récompensé à titre posthume par le prix Arthur Ashe du courage. Premier joueur NBA en activité à avoir publiquement révélé son homosexualité, l’ancien pivot était représenté par son frère jumeau, Jarron Collins.

« Le courage dont Jason a fait preuve et la manière dont il avançait dans ce monde ont fait de lui un pionnier », a déclaré l’assistant des Pelicans.

Jarron Collins a conclu en assurant qu’il n’avait « jamais été aussi fier » de son frère qu’au moment de recevoir cette récompense en son nom. Une ultime distinction pour le basket lors d’une soirée que les Knicks et Jalen Brunson avaient largement transformée en prolongement de leur parade de champions.