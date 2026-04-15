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A’ja Wilson signe le plus gros contrat de l’histoire de la WNBA

Publié le 15/04/2026 à 20:52 Twitter Facebook

A’ja Wilson, seule joueuse à avoir remporté quatre MVP dans l’histoire de la WNBA et triple championne avec les Aces, signe le plus gros contrat de la ligue : cinq millions de dollars sur trois ans.

A'ja WilsonC’est officiel : A’ja Wilson reste à Las Vegas ! Selon les informations d’ESPN, la star des Aces vient de parapher un contrat supermax de trois ans et 5 millions de dollars, soit le plus lucratif de l’histoire de la WNBA.

Une récompense historique pour une carrière qui l’est de plus en plus. A’ja Wilson est ainsi la seule joueuse à avoir remporté quatre titres de MVP dans l’histoire de la ligue féminine et elle a conduit les Aces à trois titres en quatre saisons, ajoutant deux trophées de MVP des Finals à son palmarès.

La saison dernière, elle a même réalisé un exploit jamais accompli avant elle, en WNBA comme en NBA : remporter dans la même année les titres de meilleure scoreuse, MVP, Defensive Player of the Year et MVP des Finals !

Ce contrat est aussi une sorte de rattrapage pour A’ja Wilson, qui avait pris l’habitude de signer des offres « favorables » à la franchise pour aider les Aces à construire une équipe compétitive à ses côtés. La saison passée, elle ne figurait d’ailleurs même pas parmi les 20 joueuses les mieux payées de la ligue.

Désormais, elle a donc un salaire à la hauteur de son statut, et Las Vegas a conservé son noyau dur pour continuer sa dynastie : Jackie Young, Chelsea Gray, Jewell Loyd, NaLyssa Smith et Dana Evans ont toutes rempilé.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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