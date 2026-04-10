Jackie Young signe le premier contrat à un million de la WNBA en restant à Las Vegas

Championnes en titre, les Las Vegas Aces avaient un objectif prioritaire au moment d’aborder leur intersaison : conserver leur trio majeur composé de A’ja Wilson, Chelsea Gray et Jackie Young. Une fois la nouvelle convention collective entérinée, la franchise du Nevada a pu passer à l’action.

C’est Jackie Young qui a été sécurisée en premier. Selon Alexa Philippou, d’ESPN, l’arrière a signé un nouveau bail d’un an, pour un montant de 1,19 million de dollars. Elle devient ainsi la première joueuse de l’histoire de la ligue à franchir le cap du million (annuel) sur un contrat. Toujours d’après ESPN, la coéquipière de A’ja Wilson n’a jamais réellement envisagé un départ, au point de ne rencontrer aucune autre franchise.

Choisie en première position de la Draft 2019, Jackie Young a effectué l’intégralité de sa carrière à Las Vegas. À 28 ans, elle y a déjà remporté trois titres WNBA, avec quatre sélections au All-Star Game et le trophée de MIP en 2022.

En attendant A’ja Wilson

À partir de samedi, les franchises WNBA pourront officialiser leurs nouvelles signatures, et la prolongation de Jackie Young devrait vite être suivie par celle de A’ja Wilson. La MVP en titre a déjà affiché sa volonté de rester dans le Nevada, et l’intérieure pourrait signer un contrat supermax estimé à 1,4 million de dollars.

« Je sais exactement où j’en suis. Je sais que j’aime Vegas. Je ne vais pas quitter la ville et je ne vais pas regarder ailleurs. Je veux défendre le titre », avait ainsi déclaré A’ja Wilson au New York Post.

Reste désormais à voir si les Aces parviendront aussi à conserver Chelsea Gray, afin de repartir en 2026 avec le même noyau dur. À noter par ailleurs que l’arrière Kierstan Bell a elle aussi prolongé avec Las Vegas.