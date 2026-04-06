La “free agency” débute aujourd’hui en WNBA !

Le communiqué de la WNBA pour acter le début officiel de la «free agency» était attendu, et les derniers détails du nouvel accord collectif ont été réglés dans la journée de dimanche. La ligue féminine nord-américaine a ainsi pu annoncer officiellement l’ouverture du marché aux free agents, qui va permettre aux franchises de composer leurs effectifs.

La première étape va débuter ce lundi avec la période de «désignation», durant laquelle les franchises vont pouvoir transmettre leurs «Qualifying Offers» et désigner leurs «core players» (joueuse majeure éligible à un contrat supermax).

A partir de mercredi, et jusqu’à vendredi, franchises et joueuses auront donc deux jours pour se livrer à une période de négociations. Les premières signatures pourront ensuite commencer à être officialisées à partir de samedi. Autant dire que la semaine pourrait être riche en rebondissements dans un marché bouleversé par de nouveaux enjeux financiers.

Un nouvel écosystème à appréhender pour franchises et joueuses

Plus d’une centaine de joueuses est concernée par cette période, parmi lesquelles des joueuses majeures comme Napheesa Collier, Alyssa Thomas, Chelsea Gray, ou encore l’internationale française Gabby Williams mais aussi son ex coéquipière à Seattle Nneka Ogwumike, par ailleurs présidente du syndicat des joueuses («WNBPA»). Surtout, les joueuses vont devoir réagir rapidement aux nouvelles normes du marché et se positionner aussi rapidement sur leurs choix, financiers et sportifs.

« Je pense que ça va être difficile, car ça oblige les joueuses et les équipes à prendre des décisions très rapidement », a récemment déclaré Sabrina Ionescu, qui a pour sa part affirmé qu’elle retournerait à New York, quoi qu’il arrive, tout comme Breanna Stewart. « Évidemment, les GM et les équipes ont fait leurs devoirs en amont et ont compris qu’ils devaient se préparer à un revirement rapide en peu de temps, la free agency étant très courte. Mais je pense qu’on va assister à pas mal de changements, car il n’y aura pas autant de temps pour réfléchir, discuter avec les équipes et leur rendre visite. Tout va se passer très vite, et il y a évidemment beaucoup d’argent en jeu. Il faudra également en tenir compte, ce qui n’était pas toujours le cas auparavant ».

La suite va arriver très vite avec le début des camps d’entraînement le 19 avril, puis des premiers matchs de présaison à partir du 25 avril, pour arriver jusqu’au 8 mai, date officielle du début de la saison !