Les Clippers s’offrent le plus grand joueur de NBA : 2,26 m !

Les Clippers avancent à petits pas dans cette intersaison, en attendant la décision de la NBA concernant l’échange censé envoyer Kawhi Leonard aux Raptors en échange de Brandon Ingram.

Le secteur intérieur demeure l’un des principaux chantiers de la franchise autour de Brook Lopez, dont la « team option » a été activée cet été. À ses côtés, on ne trouve pour l’instant que Rui Hachimura, arrivé en tant que « free agent », Isaiah Jackson, le sophomore Yanic Konan Niederhauser et le pivot rookie Baba Miller.

La franchise californienne a donc choisi de compléter sa rotation intérieure en offrant un « two-way contract » à Jamarion Sharp, d’après notre confrère Mike Scotto.

Non drafté à sa sortie de l’université d’Ole Miss, le pivot de 2,26 m, âgé de 24 ans, a évolué ces deux dernières saisons en G-League avec les Texas Legends, la franchise affiliée aux Mavericks. Il s’est surtout distingué lors du dernier exercice en décrochant le titre de meilleur défenseur de l’année, grâce notamment à ses 4,1 contres de moyenne, auxquels il ajoutait 7,7 points à 73,5 % au tir et 7,5 rebonds.

Jamarion Sharp a également disputé sa troisième Summer League cet été, sous les couleurs des Raptors, après avoir porté celles des Mavericks lors des deux éditions précédentes. En cinq matchs à Las Vegas, le poste 5 a compilé 7,4 points, 7,4 rebonds et 2,8 contres en seulement 18 minutes de moyenne.

Il s’est notamment illustré avec 17 points, 7 rebonds et 2 contres en 16 minutes face aux Rockets. De quoi convaincre les Clippers de miser sur son immense gabarit, sans prendre beaucoup de risques.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer, ou non, la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou devienne « free agent » avec un an d’avance.

Two-way contract : conçu comme une passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de disposer de trois joueurs supplémentaires, amenés à évoluer principalement dans sa franchise affiliée de ligue de développement, tout en pouvant disputer jusqu’à 50 rencontres en NBA.