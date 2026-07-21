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Les Clippers repoussent encore l’heure du choix pour Cam Christie

Publié le 21/07/2026 à 17:38 Twitter Facebook

NBA – Pour la deuxième fois de l’été, les Clippers ont repoussé la date à laquelle le salaire du jeune arrière doit devenir garanti.

Cam ChristieL’avenir de Cam Christie chez les Clippers reste en suspens. Selon Law Murray, la franchise et le 46e choix de la Draft 2024 se sont entendus pour repousser au 15 octobre la date de garantie de son salaire de 2,3 millions de dollars pour la saison prochaine.

Initialement, Los Angeles devait trancher avant le 30 juin, puis avait déjà obtenu un premier délai jusqu’au 20 juillet. Ce nouveau report permet donc aux Clippers d’observer le jeune arrière pendant tout le « training camp », avant de décider s’il mérite une place dans l’effectif pour la saison régulière.

À bientôt 21 ans, Cam Christie reste un pari. Après seulement 13 apparitions lors de sa saison rookie, le petit frère de Max Christie a davantage joué cette année : 55 matches, pour 2.8 points et 1.4 rebond en 8.7 minutes de moyenne. Mais il n’a toujours pas réussi à s’installer durablement dans la rotation de Tyronn Lue.

Son contrat court techniquement jusqu’en 2028. Les Clippers disposent toutefois d’une « team option » à 2.5 millions de dollars pour la saison 2027/28, avec une nouvelle échéance fixée au 30 juin 2027. Pour l’instant, Cam Christie a donc gagné du temps, mais pas encore sa place.

Même si sa place à Los Angeles dépend aussi potentiellement du transfert (en attente) de Kawhi Leonard…

Cam Christie Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2024-25 LAC 13 4:32 29.2 15.4 50.0 0.2 0.7 0.9 0.5 0.3 0.4 0.2 0.1 1.4
2025-26 LAC 55 8:44 38.1 24.5 76.0 0.3 1.1 1.4 0.6 0.3 0.3 0.4 0.1 2.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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