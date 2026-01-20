Max Christie comme dans son jardin

Peut-on réaliser la meilleure performance de sa carrière sans battre son record de points ? Max Christie peut se poser la question après sa prestation à New York, dans la victoire des Mavericks. Il a terminé cette rencontre avec 26 points, échouant à deux unités de son record, établi le 2 janvier 2025 avec 28 points contre Portland sous les couleurs des Lakers.

En revanche, à 3-pts, l’arrière vient bien de vivre sa soirée la plus accomplie avec huit paniers primés (contre cinq face aux Blazers). Au Madison Square Garden, il a affiché un superbe 8/10 dans l’exercice.

« Mes coéquipiers ont été très bons pour m’offrir des tirs ouverts. Je bougeais sans le ballon pour trouver mes positions et j’ai été agressif. Ça fait du bien de prendre 10 shoots à 3-pts et d’en mettre 8 », réagit-il, insolent d’adresse. « Quand on est dans la zone, on est un peu inconscient. On ne comprend pas vraiment ce qu’il se passe autour de vous. On est dans un état second et c’est le corps qui prend le dessus. C’est évidemment une exceptionnelle sensation de pouvoir marquer autant de shoots primés. Je veux revivre ça, c’est clair. »

Invité au concours à 3-pts ?

Ne serait-ce que pour aller chercher le record de franchise. George McCloud (en 1995), Wesley Matthews (en 2015) et Tim Hardaway Jr. (en 2021) ont chacun inscrit 10 tirs à 3-pts sous les couleurs des Mavericks. Max Christie aurait pu jouer quelques minutes de plus pour aller l’égaler, voire le battre, mais le scénario de la rencontre ne lui a pas offert cette fenêtre.

« Je ne savais pas mais je ne m’inquiète pas, j’aurai d’autres opportunités », prévient-il sur ce record. « On ne joue pas pour les records, on joue pour gagner donc si le match présente cette chance de le battre, alors pourquoi pas. Mais pour nous il s’agit de faire le bon choix et de donner des opportunités à d’autres de jouer à la fin », se justifie Jason Kidd.

Et si, avec une telle prestation à un mois du All-Star Game, le Texan s’invitait au concours à 3-pts ? « Ce serait très cool. Je ne cracherais pas dessus. Ce serait comme un rêve et si j’ai une invitation, ce serait dingue », glisse celui qui tourne à 46% de réussite de loin cette saison.

Max Christie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAL 41 12:29 41.5 41.9 87.5 0.2 1.7 1.8 0.5 0.8 0.2 0.3 0.2 3.1 2023-24 LAL 67 14:05 42.7 35.6 78.3 0.2 1.9 2.1 0.9 0.9 0.3 0.5 0.3 4.2 2024-25 DAL 32 30:24 41.1 36.4 86.2 0.4 3.8 4.2 2.5 1.3 0.9 1.5 0.3 11.2 2024-25 LAL 46 25:05 44.4 36.8 85.1 0.5 2.1 2.7 1.4 1.6 0.8 0.8 0.5 8.5 2025-26 DAL 40 29:06 48.7 45.9 85.1 0.2 3.3 3.5 2.2 1.5 0.5 1.1 0.4 12.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.