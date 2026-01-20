Matchs
NBA
Matchs
NBA

Max Christie et les Mavericks se régalent à New York

Publié le 20/01/2026 à 7:04 Twitter Facebook

NBA – L’ancien joueur des Lakers a inscrit 8 paniers primés dans la victoire de Dallas face aux Knicks (97-114). Si ces derniers étaient ailleurs, les Texans ont réalisé un excellent match.

La vérité de cette rencontre va s’écrire dès les premiers instants. Les Mavericks prennent la partie par le bon bout, avec un 16-4 pour commencer et un Max Christie qui frappe trois fois de suite à 3-pts.

La réaction des Knicks arrive avec Jalen Brunson et Mitchell Robinson, mais elle reste timide (22-31). Surtout quand Cooper Flagg se montre en début de deuxième quart-temps et que lui et ses coéquipiers jouent à fond les transitions. Les joueurs de Mike Brown sont débordés et l’écart monte déjà à vingt points.

Naji Marshall et Max Christie se régalent et très rapidement, il n’y a déjà plus vingt mais bien trente points d’écart. Les Knicks rejoignent les vestiaires avec 28 points de retard et une mi-temps à oublier (47-75). La deuxième mi-temps n’offre pas un visage différent.

Max Christie est toujours aussi insolent derrière la ligne à 3-pts et si Karl-Anthony Towns est revenu avec une volonté plus affirmée, l’intérieur est brouillon et force. Rien ne bouge avant le dernier quart-temps (71-94).

Les locaux peuvent-ils offrir un frisson aux fans du Madison Square Garden ? Il y a bien un petit 10-2 mais il est tué dans l’œuf par deux paniers d’affilée de Moussa Cisse, remarquable d’activité, comme ses coéquipiers. Pas de miracle donc et une victoire plus que logique (97-114) pour des Mavericks qui ont fait le match parfait ou presque.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La performance de Max Christie. Insolent. L’ancien des Lakers a commencé sa rencontre avec un 3/3 derrière l’arc. Puis, après son tir manqué, il a encore enchaîné avec cinq réussites de suite ! Résultat : il termine meilleur marqueur du match avec 26 points à 8/10 à 3-pts. En confiance, il a écœuré ses adversaires, tout simplement.

– L’effort collectif des Mavericks. Les Texans avaient moins de qualités individuelles sur le parquet que New York. Mais chacun était dans un bon soir. Naji Marshall a fait très mal avec ses pénétrations et ses petits tirs à deux mètres du cercle, quand Moussa Cisse a été excellent avec son énergie débordante et ses 15 points, 9 rebonds et 4 contres en 20 minutes. Avec 18 et 14 points, Cooper Flagg et Klay Thompson ont également apporté. Jason Kidd peut se réjouir de l’adresse de ses troupes (15/32 à 3-pts) et du sérieux pour garder l’avance jusqu’à la fin.

– Karl-Anthony Towns et ses coéquipiers montrent leur mauvais visage. Forcément, si les Mavericks ont été aussi bons, et même si le mérite leur revient, c’est parce que les Knicks ont raté leur partie également. Pas d’intensité, pas d’adresse, un « KAT » qui force et réclame encore et toujours des coups de sifflet. C’était un très mauvais soir, comme il en arrive trop souvent depuis le titre de la NBA Cup à New York…

New York Knicks / 97 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Karl-Anthony Towns 30 9/19 2/5 2/4 5 13 18 4 5 1 5 1 -15 22 29
Jalen Brunson 33 9/24 1/4 3/3 0 0 0 7 4 0 2 0 -15 22 12
OG Anunoby 31 3/8 1/4 2/2 2 4 6 2 3 3 3 1 -12 9 13
Josh Hart 27 3/6 2/5 0/0 1 5 6 3 5 0 2 0 -16 8 12
Mikal Bridges 33 3/10 1/4 0/0 0 3 3 3 0 2 1 1 -21 7 8
Mitchell Robinson 19 6/8 0/0 0/2 8 7 15 0 4 0 1 2 -11 12 24
Landry Shamet 23 2/5 1/4 1/3 0 1 1 1 2 0 0 1 -4 6 4
Miles McBride 27 1/8 1/4 2/2 1 2 3 2 1 2 2 0 3 5 3
Mohamed Diawara 3 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 3
Tyler Kolek 3 1/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Jordan Clarkson 2 0/3 0/1 1/2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 -2
Ariel Hukporti 3 0/0 0/0 1/2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
Pacome Dadiet 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Guerschon Yabusele 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Total 38/95 9/31 12/20 17 37 54 23 25 9 17 6 97
Dallas Mavericks / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Max Christie 35 9/13 8/10 0/0 1 5 6 2 1 0 1 0 20 26 29
Naji Marshall 33 7/19 1/6 4/4 0 8 8 4 1 1 0 0 15 19 20
Cooper Flagg 28 7/14 1/4 3/6 0 7 7 3 2 1 4 0 21 18 15
Caleb Martin 24 1/2 0/1 1/2 0 1 1 3 2 3 2 1 19 3 7
Dwight Powell 28 0/1 0/0 2/2 1 4 5 2 5 0 2 0 19 2 6
Moussa Cisse 20 5/6 0/0 5/8 4 5 9 1 4 1 3 4 -2 15 23
Klay Thompson 21 5/12 4/7 0/0 0 5 5 2 2 2 0 0 -8 14 16
Brandon Williams 11 2/4 0/0 2/4 0 1 1 1 2 0 2 0 -9 6 2
Ryan Nembhard 22 2/7 0/1 0/0 0 3 3 5 1 1 2 0 10 4 6
Jeremiah Robinson-Earl 14 1/4 0/2 2/2 1 2 3 1 1 0 0 0 2 4 5
Jaden Hardy 2 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 3
Miles Kelly 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -1 0 2
Total 40/83 15/32 19/28 7 42 49 25 21 9 16 5 114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL110
MIL112
CLE104
OKC136
NYK97
DAL114
DET104
BOS103
WAS106
LAC110
PHI113
IND104
BRO117
PHO126
SAS123
UTH110
GSW135
MIA112

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Jonathan Demay
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

New York Knicks en 1 clic

Dallas Mavericks en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes