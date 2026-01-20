Max Christie et les Mavericks se régalent à New York

La vérité de cette rencontre va s’écrire dès les premiers instants. Les Mavericks prennent la partie par le bon bout, avec un 16-4 pour commencer et un Max Christie qui frappe trois fois de suite à 3-pts.

La réaction des Knicks arrive avec Jalen Brunson et Mitchell Robinson, mais elle reste timide (22-31). Surtout quand Cooper Flagg se montre en début de deuxième quart-temps et que lui et ses coéquipiers jouent à fond les transitions. Les joueurs de Mike Brown sont débordés et l’écart monte déjà à vingt points.

Naji Marshall et Max Christie se régalent et très rapidement, il n’y a déjà plus vingt mais bien trente points d’écart. Les Knicks rejoignent les vestiaires avec 28 points de retard et une mi-temps à oublier (47-75). La deuxième mi-temps n’offre pas un visage différent.

Max Christie est toujours aussi insolent derrière la ligne à 3-pts et si Karl-Anthony Towns est revenu avec une volonté plus affirmée, l’intérieur est brouillon et force. Rien ne bouge avant le dernier quart-temps (71-94).

Les locaux peuvent-ils offrir un frisson aux fans du Madison Square Garden ? Il y a bien un petit 10-2 mais il est tué dans l’œuf par deux paniers d’affilée de Moussa Cisse, remarquable d’activité, comme ses coéquipiers. Pas de miracle donc et une victoire plus que logique (97-114) pour des Mavericks qui ont fait le match parfait ou presque.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La performance de Max Christie. Insolent. L’ancien des Lakers a commencé sa rencontre avec un 3/3 derrière l’arc. Puis, après son tir manqué, il a encore enchaîné avec cinq réussites de suite ! Résultat : il termine meilleur marqueur du match avec 26 points à 8/10 à 3-pts. En confiance, il a écœuré ses adversaires, tout simplement.

– L’effort collectif des Mavericks. Les Texans avaient moins de qualités individuelles sur le parquet que New York. Mais chacun était dans un bon soir. Naji Marshall a fait très mal avec ses pénétrations et ses petits tirs à deux mètres du cercle, quand Moussa Cisse a été excellent avec son énergie débordante et ses 15 points, 9 rebonds et 4 contres en 20 minutes. Avec 18 et 14 points, Cooper Flagg et Klay Thompson ont également apporté. Jason Kidd peut se réjouir de l’adresse de ses troupes (15/32 à 3-pts) et du sérieux pour garder l’avance jusqu’à la fin.

– Karl-Anthony Towns et ses coéquipiers montrent leur mauvais visage. Forcément, si les Mavericks ont été aussi bons, et même si le mérite leur revient, c’est parce que les Knicks ont raté leur partie également. Pas d’intensité, pas d’adresse, un « KAT » qui force et réclame encore et toujours des coups de sifflet. C’était un très mauvais soir, comme il en arrive trop souvent depuis le titre de la NBA Cup à New York…

