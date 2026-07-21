Khris Middleton, un vétéran en mission capitale

À peine parti, déjà revenu ! Arrivé à Washington en février 2025 après plus d’une décennie passée chez les Bucks, Khris Middleton avait ensuite été envoyé à Dallas pour terminer la saison dernière, au moment même où sa famille venait de s’installer dans la capitale fédérale.

Moins de six mois plus tard, le voilà déjà de retour à DC, via un « sign-and-trade » impliquant six équipes.

Présent à Porter-Gaud, en Caroline du Sud, où il organisait son camp estival, l’ailier vétéran s’est projeté sur sa quinzième saison en NBA. En quelques mois, le visage des Wizards a profondément changé, avec l’arrivée de Trae Young, puis celle d’Anthony Davis, avant la sélection d’AJ Dybantsa avec le premier choix de la Draft.

Dans le même temps, les jeunes de Washington ont continué de progresser, de Bilal Coulibaly à Alex Sarr, en passant par Tre Johnson, Bub Carrington ou Kyshawn George. De quoi permettre à la franchise de revoir ses ambitions à la hausse et de viser désormais une place dans le Top 10 de la conférence Est.

« Oui, c’est vraiment un groupe talentueux. Leurs jeunes joueurs ont fait d’énormes progrès depuis leur Draft. C’est leur troisième saison pour beaucoup d’entre eux, et ils bénéficient désormais de l’apport d’Anthony Davis et de Trae Young, auquel tu ajoutes AJ (Dybantsa), le numéro 1 de la Draft… Je pense que cette équipe a un énorme potentiel. J’ai hâte de voir ce qu’elle va pouvoir accomplir », a-t-il déclaré.

Toujours joueur avant d’être mentor

À bientôt 35 ans, Khris Middleton sait que la fin de sa carrière se rapproche et que les occasions de jouer les premiers rôles vont devenir plus rares. Mais s’il aura naturellement une mission d’encadrement auprès des jeunes Wizards, le champion NBA 2021 n’entend pas se contenter d’un rôle de grand frère au bout du banc.

« Je me dirige vers ma 15e saison, c’est incroyable ! », a-t-il souri, lui qui avait été sélectionné au second tour de la Draft 2012. « Plus les années s’enchaînent, plus tu acquiers de l’expérience, naturellement. Je veux juste être moi-même. Il est question de guider les jeunes, mais aussi d’être moi-même un bon joueur de basket. Je suis encore un joueur, je ne suis pas encore entraîneur. Donc j’espère avoir un temps de jeu important et trouver des moyens pour continuer d’influencer le cours d’un match. »

Sa place dans la rotation reste à définir, alors que Washington dispose désormais de nombreuses options sur les postes d’ailier et d’ailier fort. Mais son profil peut encore s’avérer précieux dans le jeu placé, grâce à sa capacité à créer son propre tir, à jouer dos au panier et à prendre les bonnes décisions lorsque le rythme ralentit.

À cela s’ajoute une expérience du très haut niveau que peu de joueurs de l’effectif peuvent revendiquer. Un apport qu’il avait déjà commencé à offrir lors de son premier passage à Washington et qui pourrait accompagner la progression d’un groupe désormais soumis à davantage d’attentes.

« Ma carrière touche à sa fin, mais j’ai pris du plaisir chaque année. Ce qui compte, c’est d’essayer de tenir le plus longtemps possible sur le terrain, dans la ligue, de continuer à faire mes preuves et d’avoir la conviction que je suis l’un des meilleurs joueurs de cette ligue » conclut-il ainsi au sujet de son leitmotiv.

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 17:36 44.0 31.1 84.4 0.1 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.1 6.1 2013-14 MIL 82 30:00 44.0 41.4 86.1 0.7 3.0 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30:06 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36:06 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 30:39 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36:22 46.6 35.9 88.4 0.5 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.1 2018-19 MIL 77 31:05 44.1 37.8 83.7 0.6 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 29:53 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33:22 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32:26 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24:16 43.6 31.5 90.2 0.8 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27:02 49.3 38.1 83.3 0.7 3.9 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 2024-25 MIL 23 23:13 51.2 40.7 84.8 0.2 3.5 3.7 4.4 2.3 0.7 1.6 0.2 12.6 2024-25 WAS 14 22:04 41.3 27.7 86.8 0.6 3.1 3.7 3.4 1.6 1.3 1.4 0.2 10.7 2025-26 DAL 29 21:06 40.4 39.1 91.0 0.7 2.6 3.3 2.2 2.0 0.5 1.8 0.0 10.0 2025-26 WAS 34 24:19 43.3 33.3 84.1 0.9 3.1 3.9 3.3 2.5 0.8 1.7 0.3 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.