Jose Alvarado, la fierté de son père

Arrivé à New York en cours de saison en provenance de La Nouvelle-Orléans, Jose Alvarado ne pouvait pas rêver d’une meilleure fin d’exercice. Le meneur s’est imposé dans la rotation de Mike Brown, les Knicks ont remporté le titre, puis il a décroché une prolongation de contrat de trois ans et un peu plus de 14 millions de dollars.
En marge des ESPYs, où son équipe a raflé les distinctions, le meneur portoricain ne cachait donc pas son bonheur de vivre une telle réussite dans sa ville natale.
« Il n’y a rien de mieux », a-t-il confié au sujet de son retour « à la maison », lui qui est le seul joueur originaire de New York dans l’effectif des Knicks. « Surtout quand on remporte un titre. C’est vraiment cool d’être à la maison, d’être un gamin originaire d’ici et de pouvoir vivre tout ça. »
Désireux de montrer aux enfants de la ville qu’il existe « de l’espoir » et de leur servir d’exemple à travers son parcours, Jose Alvarado est également heureux de voir son père savourer chacune de ses réussites.
« Mon père est quelqu’un de très travailleur. Avec ma mère, il m’a placé dans d’excellentes conditions et c’était tout simplement parfait », a expliqué le joueur de 28 ans. « Il savoure chacune de mes réussites dans la vie. Il les prend et les expose un peu comme un trophée… Aussi bien mes maillots que mes trophées. Absolument tout, en réalité. »
Après le Game 5 des Finals à San Antonio, Jose Alvarado avait d’ailleurs offert l’ensemble de sa tenue à son père. Un geste symbolique envers celui qui conserve précieusement chaque souvenir de la carrière de son fils.
|Jose Alvarado
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2021-22
|NO
|54
|15:27
|44.6
|29.1
|67.9
|0.5
|1.4
|1.9
|2.8
|1.4
|1.3
|0.7
|0.1
|6.1
|2022-23
|NO
|61
|21:29
|41.1
|33.6
|81.3
|0.5
|1.9
|2.3
|3.0
|2.0
|1.1
|1.3
|0.2
|9.0
|2023-24
|NO
|56
|18:21
|41.2
|37.7
|67.3
|0.4
|1.8
|2.3
|2.1
|1.6
|1.1
|0.7
|0.3
|7.1
|2024-25
|NO
|56
|24:24
|39.2
|35.9
|81.1
|0.5
|1.9
|2.4
|4.6
|1.6
|1.3
|1.5
|0.3
|10.3
|2025-26
|NO
|41
|21:51
|41.8
|36.3
|83.3
|0.4
|2.4
|2.8
|3.1
|2.0
|0.9
|1.1
|0.1
|7.9
|2025-26
|NY
|28
|16:56
|41.4
|33.0
|68.2
|0.4
|1.7
|2.0
|3.8
|1.8
|1.0
|1.1
|0.1
|6.6
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.