Jose Alvarado, la fierté de son père

Arrivé à New York en cours de saison en provenance de La Nouvelle-Orléans, Jose Alvarado ne pouvait pas rêver d’une meilleure fin d’exercice. Le meneur s’est imposé dans la rotation de Mike Brown, les Knicks ont remporté le titre, puis il a décroché une prolongation de contrat de trois ans et un peu plus de 14 millions de dollars.

En marge des ESPYs, où son équipe a raflé les distinctions, le meneur portoricain ne cachait donc pas son bonheur de vivre une telle réussite dans sa ville natale.

« Il n’y a rien de mieux », a-t-il confié au sujet de son retour « à la maison », lui qui est le seul joueur originaire de New York dans l’effectif des Knicks. « Surtout quand on remporte un titre. C’est vraiment cool d’être à la maison, d’être un gamin originaire d’ici et de pouvoir vivre tout ça. »

Désireux de montrer aux enfants de la ville qu’il existe « de l’espoir » et de leur servir d’exemple à travers son parcours, Jose Alvarado est également heureux de voir son père savourer chacune de ses réussites.

« Mon père est quelqu’un de très travailleur. Avec ma mère, il m’a placé dans d’excellentes conditions et c’était tout simplement parfait », a expliqué le joueur de 28 ans. « Il savoure chacune de mes réussites dans la vie. Il les prend et les expose un peu comme un trophée… Aussi bien mes maillots que mes trophées. Absolument tout, en réalité. »

Après le Game 5 des Finals à San Antonio, Jose Alvarado avait d’ailleurs offert l’ensemble de sa tenue à son père. Un geste symbolique envers celui qui conserve précieusement chaque souvenir de la carrière de son fils.

Jose Alvarado Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NO 54 15:27 44.6 29.1 67.9 0.5 1.4 1.9 2.8 1.4 1.3 0.7 0.1 6.1 2022-23 NO 61 21:29 41.1 33.6 81.3 0.5 1.9 2.3 3.0 2.0 1.1 1.3 0.2 9.0 2023-24 NO 56 18:21 41.2 37.7 67.3 0.4 1.8 2.3 2.1 1.6 1.1 0.7 0.3 7.1 2024-25 NO 56 24:24 39.2 35.9 81.1 0.5 1.9 2.4 4.6 1.6 1.3 1.5 0.3 10.3 2025-26 NO 41 21:51 41.8 36.3 83.3 0.4 2.4 2.8 3.1 2.0 0.9 1.1 0.1 7.9 2025-26 NY 28 16:56 41.4 33.0 68.2 0.4 1.7 2.0 3.8 1.8 1.0 1.1 0.1 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.