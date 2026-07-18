Les Spurs croient toujours en De’Aaron Fox, mais préparent déjà la suite

Les Spurs n’ont officiellement rien perdu de leur confiance en De’Aaron Fox. Malgré des Finals très décevantes face aux Knicks, plusieurs sources internes assurent à The Athletic que le meneur reste essentiel au projet texan.

Une position déjà défendue publiquement par le GM de la franchise, Brian Wright. « Nous avons une confiance totale en De’Aaron, en ce qu’il est comme joueur, en ce qu’il nous a apporté et en ce qu’il représente pour cette équipe. Cela n’a absolument pas changé », avait-il assuré.

Les Spurs estiment que sa cheville a largement contribué à ses difficultés. Blessé au deuxième tour face aux Wolves, De’Aaron Fox avait manqué les deux premières rencontres de la finale de conférence avant de revenir diminué. Face à New York, il n’avait tourné qu’à 12,8 points de moyenne, à 34,3% de réussite, dont 25% à 3-points.

Sa décision d’attaquer le cercle en fin de Game 4, alors que San Antonio menait d’un point et pouvait grignoter le maximum de temps avant d’aller simplement sur la ligne des lancers-francs, avait ainsi symbolisé ses difficultés. Mais les Spurs considèrent surtout qu’il n’a pas converti des tirs pourtant assez ouverts.

Dylan Harper toujours 6e homme ?

À 28 ans, et alors qu’il va entamer une prolongation de quatre ans estimée à 222 millions de dollars, De’Aaron Fox se trouve au centre d’une équation assez complexe. Stephon Castle s’est imposé comme titulaire et créateur principal, tandis que Dylan Harper a impressionné pour sa première saison, notamment par ses qualités en isolation, sa défense sur le porteur du ballon et son calme lors des Finals.

Le trio a parfois terminé des matchs ensemble, mais difficile de l’aligner durablement alors qu’aucun n’est un shooteur extérieur fiable. Dylan Harper pourrait donc encore occuper un rôle de 6e homme la saison prochaine. Un changement dans le cinq semble peu probable, sauf si De’Aaron Fox acceptait lui-même de sortir du banc.

À court terme, le vétéran reste ainsi indispensable pour organiser l’attaque et gérer le tempo, deux domaines dans lesquels Castle et Harper doivent encore progresser. À plus long terme, la hiérarchie semble appelée à évoluer.

Selon The Athletic, les Spurs savent également que le contrat et la valeur actuelle de De’Aaron Fox rendent un transfert très compliqué avant la prochaine campagne. Une bonne saison, et surtout de meilleurs playoffs, pourraient autant aider San Antonio à viser le titre… qu’à préparer une succession qui paraît déjà inévitable.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 27:45 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31:26 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32:02 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35:06 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35:18 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33:21 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 35:56 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 45 36:57 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 SA 17 34:00 44.6 27.4 81.9 0.5 3.8 4.3 6.8 2.7 1.5 2.4 0.3 19.7 2025-26 SA 72 30:59 48.6 33.2 76.0 0.6 3.2 3.8 6.2 2.3 1.2 2.3 0.3 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.