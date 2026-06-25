De’Aaron Fox soutenu publiquement par les Spurs

Avec ses 12.8 points de moyenne à 34% de réussite au shoot, De’Aaron Fox est passé à côté des Finals face aux Knicks. Pis encore : il a marqué la série avec une action mal négociée à la fin du Game 4 au Madison Square Garden, juste avant la désormais légendaire claquette d’OG Anunoby.

C’est déjà un sujet brûlant au Texas, mais il le devient encore davantage quand on ajoute que Dylan Harper, lui, a répondu présent dans cette finale, et qu’il aimerait obtenir plus de responsabilités. Enfin, quand on précise que l’ancien des Kings va désormais toucher 229 millions de dollars sur quatre ans, on obtient un dossier forcément sensible pour la franchise de San Antonio.

Que faire avec le meneur ? L’avenir le dira. Pour l’instant, les Spurs ne peuvent que le soutenir publiquement.

« On a une confiance absolue en De’Aaron, en ses qualités, en ce qu’il apporte à notre équipe, en ce qu’il représente pour elle. Aucun doute là-dessus », déclare ainsi le GM, Brian Wright.

Un trio de meneurs/arrières encore en apprentissage

Ce dernier a aussi évoqué la blessure à la cheville dont a été victime le joueur face aux Wolves en demi-finale de conférence, et qui peut en partie expliquer ses performances en baisse. Le dirigeant ajoute ainsi que « le niveau de confiance » placé en De’Aaron Fox « est incroyablement élevé ».

« Il ne cherche pas d’excuses. Il ne recule devant rien. Je sais qu’il aborde cet été avec la volonté de s’améliorer. »

Reste que ce soutien affiché ne répond pas totalement à la question que tout le monde se pose : les Spurs vont-ils continuer avec De’Aaron Fox à la mène, ou finir par donner les clés à Stephon Castle et Dylan Harper ?

« Ils vont continuer de jouer et seront un adversaire redoutable pour quiconque devra défendre sur eux. On les a vus évoluer dans différentes situations et nos adversaires n’apprécient sans doute pas de les voir tous les trois sur le terrain », insiste Brian Wright, qui conclut en estimant que les trois joueurs vont « tirer les leçons de cette saison pour continuer à se compléter et à se soutenir ».

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 27:45 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31:26 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32:02 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35:06 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35:18 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33:21 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 35:56 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 45 36:57 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 SA 17 34:00 44.6 27.4 81.9 0.5 3.8 4.3 6.8 2.7 1.5 2.4 0.3 19.7 2025-26 SA 72 30:59 48.6 33.2 76.0 0.6 3.2 3.8 6.2 2.3 1.2 2.3 0.3 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.