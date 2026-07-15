Plusieurs groupes avancent dans l’ombre pour ramener la NBA à Seattle

Considérée depuis plusieurs années comme la grande favorite pour retrouver une franchise NBA, Seattle ne manquerait pas de prétendants. Même si la plupart d’entre eux préfèrent encore avancer dans l’ombre.

À l’issue des réunions du « Board of Governors », organisées mardi à Las Vegas en marge de la Summer League, Adam Silver a assuré que plusieurs groupes d’investisseurs travaillaient sur une candidature sans avoir encore rendu leurs intentions publiques.

Jusqu’à présent, seul One Roof Sports & Entertainment s’est officiellement positionné pour ramener les Sonics en NBA.

« La plupart des groupes intéressés ne se sont pas exprimés publiquement. Le fait qu’il n’y en ait qu’un seul aujourd’hui ne signifie pas qu’il n’existe pas d’autres candidats. Il y a bel et bien de l’intérêt pour Seattle », a assuré le commissionner.

Une décision toujours espérée avant la fin de l’année

Les propriétaires ont de nouveau discuté de l’expansion pendant leurs deux journées de réunions à Las Vegas. Aucun vote n’a cependant été organisé.

Le prochain rendez-vous du « Board of Governors » est prévu en septembre. Une réunion supplémentaire pourrait ensuite être organisée à l’automne si les propriétaires ont besoin de davantage de temps pour étudier les différents scénarios. La NBA espère toujours achever le processus avant la fin de l’année 2026.

« J’espère toujours que ce processus sera terminé d’ici la fin de l’année et je pense que nous sommes toujours dans les temps », a poursuivi Adam Silver.

Depuis le mois de mars, les discussions se concentrent principalement sur Seattle et Las Vegas. Le montant des droits d’entrée représentera évidemment un critère déterminant, mais la ligue veut également examiner la solidité financière et la composition de chaque groupe.

« Il y a eu beaucoup de discussions sur les personnes qui composent ces groupes, leur structure globale et, bien sûr, l’endroit où l’équipe évoluerait », a précisé le patron de la NBA.

One Roof possède déjà sa salle

Même si plusieurs investisseurs avanceraient en coulisses, One Roof Sports & Entertainment conserve une longueur d’avance.

Le groupe a récemment pris le contrôle de la Climate Pledge Arena, où évoluent les Seattle Kraken en NHL. Il pourrait donc immédiatement proposer une enceinte moderne et déjà opérationnelle pour accueillir une franchise NBA.

Un autre candidat devrait soit négocier un accord pour utiliser cette salle, soit financer la construction d’une nouvelle enceinte. Une dépense qui viendrait s’ajouter à un droit d’entrée susceptible d’atteindre plusieurs milliards de dollars.

La situation est différente à Las Vegas, où plusieurs groupes ont déjà affiché publiquement leurs ambitions. C’est notamment le cas de celui emmené par Bill Foley, propriétaire des Golden Knights en NHL, ou de celui associé à Jerry Colangelo, ancien dirigeant des Suns.

Adam Silver assure toutefois que, dans le Nevada comme dans l’État de Washington, d’autres candidats pourraient encore se dévoiler au moment où la NBA décidera officiellement d’ouvrir son processus d’expansion.